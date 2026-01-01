Lịch thi đấu vòng tứ kết U23 châu Á 2026

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

16/01

18:30

U23 Nhật Bản vs U23 Jordan

VTV, TV360

16/01

22:30

U23 Việt Nam vs Nhì bảng B

VTV, TV360

CXĐ

Nhất bảng C vs Nhì bảng D

VTV, TV360

CXĐ

Nhì bảng D vs Nhì bảng C

VTV, TV360

