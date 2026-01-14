Đánh giá về trận gặp U23 UAE ở tứ kết, tiền vệ Viktor Lê cho biết: "Mọi đội bóng tham dự VCK U23 châu Á 2026 đều rất mạnh, và cách duy nhất để chúng tôi sẵn sàng đương đầu chính là nỗ lực tập luyện. U23 Việt Nam còn hai ngày tập luyện trước trận tứ kết với U23 UAE.

Tất cả chúng tôi đều đang cố gắng hết mình nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ lại tạo nên màn trình diễn tương tự trận thắng U23 Saudi Arabia, sau đó có một kết quả như mong muốn để góp mặt ở bán kết".

Viktor Lê rất tự tin.

Về đối thủ trong trận tứ kết, tiền vệ Việt kiều nói: "Thật khó để đánh giá chính xác U23 UAE. Tôi chỉ biết rằng họ tới đây với lực lượng tốt nhất, trình độ đồng đều và qua những màn thể hiện, có thể thấy đội bóng Tây Á này tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Nếu để so sánh, U23 Việt Nam tự tin có một tinh thần tốt hơn, đầy khát khao chiến thắng. Chúng tôi cũng cho thấy mình là một tập thể gắn kết, lỳ lợm".

"Cá nhân tôi mới chỉ ra sân 45 phút trong trận gặp U23 Saudi Arabia. Tôi cảm thấy mình thể hiện tốt, thực hiện đầy đủ những yêu cầu của ban huấn luyện, cũng như những lời dặn dò của HLV Kim Sang Sik. Tôi hy vọng tiếp tục chiếm được sự tin tưởng của thầy và hỗ trợ toàn đội", Viktor Lê nói thêm.

U23 Việt Nam muốn giải quyết đối thủ trong 90 phút. Ảnh: Ted Trần

Ở trận tứ kết, kịch bản đá hiệp phụ và luân lưu hoàn toàn có thể xảy ra, tuy nhiên Viktor Lê khẳng định mục tiêu của U23 Việt Nam là đánh bại đối thủ trong 90 phút.

"Chúng tôi quyết tâm giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút, trở thành đội chơi tốt hơn và chiến thắng mà không cần đến loạt luân lưu", Viktor Lê tự tin tuyên bố.

Một số hình ảnh buổi tập của U23 Việt Nam chiều 14/1 (Ảnh: Ted Trần):

Viktor Lê và các đồng đội nỗ lực tập luyện.

Đình Bắc và Văn Thuận tập riêng với bác sĩ nhưng không gặp vấn đề về chấn thương.

Thanh Nhàn sẵn sàng cho trận tứ kết.

U23 Việt Nam còn 1 buổi tập trước trận gặp U23 UAE.

Tiền đạo trẻ Lê Phát ngày càng trưởng thành.

U23 Việt Nam đấu U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn