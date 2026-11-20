Giám đốc An ninh mạng quốc gia Mỹ Sean Cairncross xin từ chức sau hàng loạt sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng trọng yếu, kể cả tình trạng gián đoạn kéo dài với mạng lưới liên lạc mật của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA).

Ông Cairncross, người đứng đầu Văn phòng Giám đốc An ninh mạng quốc gia tại Nhà Trắng, chịu trách nhiệm điều phối chính sách và chiến lược an ninh mạng của toàn bộ chính phủ liên bang Mỹ. Thông tin về việc ông rời khỏi vị trí này được hãng thông tấn Axios đưa tin đầu tiên hôm 19/11 và sau đó một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận với kênh Fox News.

Ông Sean Cairncross được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Giám đốc An ninh mạng quốc gia từ tháng 8/2025. Ảnh: San Antonio Express-News

Theo truyền thông Mỹ, ông Cairncross không có ý định tiếp tục đảm nhiệm chức Giám đốc An ninh mạng quốc gia Mỹ thêm 2 năm nữa. Axios mô tả đây là “một cuộc chia tay êm đẹp”, trong khi Fox News cho biết thời điểm chính xác ông rời nhiệm sở vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Tờ Politico sau đó đưa tin Nhà Trắng đã xác nhận việc ông Cairncross từ chức, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về động thái.

Đây là trường hợp rời khỏi chính quyền Trump mới nhất sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đây. Một số nguồn tin tiết lộ ông Cairncross quyết định từ chức vào thời điểm này để Nhà Trắng có đủ thời gian hoàn tất quy trình phê chuẩn trước khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ từ tháng 1/2027.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao này diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với một loạt sự cố kỹ thuật không rõ nguyên nhân, ảnh hưởng đến các hãng hàng không, ngân hàng, các tập đoàn công nghệ lớn và các cơ quan chính phủ, bao gồm cả NSA.

Các quan chức Mỹ liên tục khẳng định những sự cố này không liên quan đến nhau và hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng có phối hợp.