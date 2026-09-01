Tờ The Wall Street Journal dẫn thông báo chính thức cho biết như vậy. Ông Driscoll dự kiến rời Lầu Năm Góc trong vài ngày tới.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Bộ trưởng Driscoll đã thể hiện hiệu quả cao trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của Tổng thống Trump tại Bộ Lục quân thông qua vai trò lãnh đạo xuất sắc trong các chiến dịch quân sự mang tính lịch sử, khôi phục trọng tâm vào khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến, hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine cùng nhiều nhiệm vụ khác".

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đệ đơn xin từ chức. Ảnh: US Army

Bà Kelly nói thêm: "Lục quân Mỹ hiện mạnh hơn bao giờ hết nhờ những đóng góp của ông khi làm việc cùng Tổng tư lệnh, tức Tổng thống Trump và ông Hegseth”.

Sau khi ông Driscoll từ chức, Lục quân Mỹ sẽ không còn lãnh đạo dân sự hoặc quân sự nào đã được Thượng viện phê chuẩn. Tướng Christopher LaNeve đang giữ chức quyền Tham mưu trưởng lục quân kể từ khi ông Hegseth cách chức Tướng Randy George. Ông George và ông Driscoll từng có thời gian hợp tác chặt chẽ với nhau.

Một số nghị sĩ đã bày tỏ lo ngại về số lượng vị trí lãnh đạo còn bỏ trống trong các lực lượng vũ trang Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột của Mỹ với Iran vừa bước sang tháng thứ 6.

Ông Driscoll là Bộ trưởng Lục quân Mỹ trẻ nhất từ trước tới nay, thường được gọi là "anh chàng máy bay không người lái" của Tổng thống Trump vì luôn ủng hộ các công nghệ chiến đấu mới nổi.

Theo đài BBC, chính mối quan hệ của ông Driscoll với Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm JD Vance đã đưa ông vào quỹ đạo của Tổng thống Trump. Là bạn của ông Vance, trước khi gia nhập quân đội, ông Driscoll học tại một trường đại học công lập, sau đó lấy bằng luật tại Đại học Yale danh tiếng. Cả hai người đều làm việc trong lĩnh vực tài chính sau khi tốt nghiệp.