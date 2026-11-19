Tỷ phú Elon Musk khẳng định ông không thuộc phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) và bày tỏ sự hối tiếc vì đã chi những khoản tiền khổng lồ để ủng hộ đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump.

“Tôi không thuộc phong trào MAGA. Tôi không rõ MAGA nghĩa là gì, nhưng nếu nó có nghĩa là sự tuân thủ một cách mù quáng các chính sách của đảng Cộng hòa, thì chắc chắn tôi không phải như vậy”, ông Elon Musk chia sẻ tại hội nghị Dealbook của tờ New York Times hôm 18/11.

Người giàu nhất thế giới tham gia sự kiện của New York Times qua cuộc gọi video từ Trung Quốc, nơi ông đang có mặt cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ khác tháp tùng Tổng thống Trump công du châu Á.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, phát biểu trên của tỷ phú Musk trái ngược với những gì ông từng tuyên bố tại một buổi vận động tái tranh cử cho ông Trump ở nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden tại New York năm 2024. Khi đó, vị tổng giám đốc điều hành của công ty hàng không vũ trụ SpaceX và hãng xe điện Tesla nhấn mạnh: “Tôi không chỉ là MAGA. Tôi là kiểu MAGA theo phong cách u tối, đậm chất gothic”.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 45 phút với Andrew Ross Sorkin, cây bút bình luận của tờ New York Times ngày 18/11, ông Musk cho rằng việc quyền lực tại Washington được chia sẻ giữa hai đảng là điều tốt, đồng thời nhận định “cả hai bên đều có những điểm tích cực và tiêu cực riêng”.

Tại hội nghị Dealbook, ông Musk thừa nhận các khoản chi tiêu của mình đã “thất bại” và cảm thấy “khá ngớ ngẩn” khi bỏ ra số tiền lớn đến vậy - gần 500 triệu USD ủng hộ các ứng cử viên và hoạt động vận động của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026, mức chi cao nhất từ ​​trước đến nay của một cá nhân không trực tiếp tranh cử trong một chu kỳ chính trị.

“Điều này cho thấy các cuộc bầu cử tại Mỹ không chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi đã chi ít tiền hơn”, tỷ phú công nghệ bày tỏ.

Sau khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2025, ông Musk đã dành 180 ngày để lãnh đạo cơ quan mới được thành lập có tên Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), trước khi từ chức sau một vụ rạn nứt công khai với người đứng đầu Nhà Trắng.

Đỉnh điểm là vào tháng 6/2025, ông Musk đã đăng tải trên mạng xã hội dòng trạng thái: “Đã đến lúc tung ra quả bom thực sự lớn: @realDonaldTrump có tên trong các hồ sơ liên quan đến (tội phạm tình dục bị kết án) Epstein. Đó chính là lý do thực sự khiến những hồ sơ này không được công bố”.

Về sau, cả hai đã hòa giải. Trong thời gian lãnh đạo DOGE, ông Musk thường xuyên xuất hiện tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng và các cuộc họp nội các cùng với Tổng thống Trump. Ông Musk cũng thường đội những chiếc mũ có dòng chữ "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” hoặc “Ông Trump đã đúng về mọi thứ”.