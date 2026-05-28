Mẹ của T.L vẫn cứ nghĩ, đó là lời nói vu vơ của cô con gái tuổi mới lớn, sống tình cảm và dễ xúc động. Ai ngờ, đó thực sự là tâm nguyện cuối cùng muốn gửi gắm lại cho cuộc đời của cô gái mang trong mình bệnh u não.

Từ năm học lớp 6, T.L (sinh năm 2007, quê Quảng Ninh) đã phải trải qua hai lần phẫu thuật não. Quãng thời gian dài bệnh tật không lấy đi khát vọng sống hồn nhiên, vui vẻ của cô bé. Nỗi sợ cô đơn và mong muốn được chuyện trò cùng bạn bè khiến mỗi lần mổ xong, em chỉ nghỉ ngơi khoảng hai tuần là lại xin bố mẹ đi học.

Trong trí nhớ của bạn bè và thầy cô, T.L luôn là cô học trò chăm chỉ đến trường, chỉ xin nghỉ những lần tái khám hay nhập viện. Những buổi ngoại khóa mà thầy cô lo em không đủ sức khỏe tham gia, L. vẫn hào hứng có mặt.

Những người từng tiếp xúc với L., kể cả các thầy thuốc, bác sĩ điều trị, đều dành tình cảm đặc biệt khi nhớ về L., cô gái giàu nghị lực, luôn lan tỏa năng lượng tích cực.

Chị K., mẹ của L. kể khi còn khỏe mạnh, con gái thường thủ thỉ: “Mẹ ơi, sau này con cho người ta mắt được không?”, “Mẹ ơi, có ai nhận tim của con không?”. Chị K. vốn vẫn nghĩ đó là lời nói vu vơ của cô con gái giàu tình cảm, tâm lý nên gạt đi.

Cô gái 19 tuổi ra đi, hiến đa tạng cứu sống 6 người và đem lại ánh sáng cho một người khác. Ảnh: My Oanh

Nhưng rồi, sau những lần phẫu thuật não, một bên mắt của L. dần nhìn không rõ. Cô gái vẫn hồn nhiên bảo mẹ: “Một bên còn nhìn được thì con cho người ta”. L. từng nhiều lần nói với mẹ rằng nhiều người chỉ chờ được nhận tạng để có cơ hội sống...

Không ai ngờ, những câu nói tưởng chừng vu vơ ấy lại trở thành di nguyện cuối cùng của L. Giữa nỗi đau tột cùng, cha mẹ L. nhớ lại những điều con từng nhắc tới suốt nhiều năm. Và rồi, gia đình quyết định trao đi những phần cơ thể còn khỏe mạnh của em để cứu sống những người khác.

Ôm con lần cuối bên giường bệnh ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người mẹ bật khóc nghẹn ngào: “Những gì còn sử dụng được của con, hãy cho người khác cơ hội sống con nhé! Để một phần cơ thể của con vẫn còn ở lại với cuộc đời này. Cảm ơn con....”.

Cô gái 19 tuổi đã khép lại tuổi thanh xuân bằng nghĩa cử đẹp đẽ nhất – trao sự sống cho người khác. Em ra đi, nhưng trái tim nhân hậu ấy vẫn đang tiếp tục đập, đôi mắt ấy vẫn đang nhìn ngắm cuộc đời theo một cách khác. Và ở đâu đó, sự sống mà em để lại sẽ tiếp tục viết tiếp những hy vọng mới.

Nhờ quyết định cao cả của L. và sự đồng thuận đầy nhân văn của gia đình, các y bác sĩ đã thực hiện lấy và ghép thành công 6 mô, tạng để cứu sống và đem lại ánh sáng cho 7 người.

Trái tim của em đã hồi sinh một sự sống khác; lá gan được chia ghép cho một người lớn và một bệnh nhi; hai quả thận được trao cơ hội sống cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Trong khi lá phổi và giác mạc của em cũng tiếp tục hành trình mang lại hy vọng cho những người đang từng ngày chờ đợi phép màu....