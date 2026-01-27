Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký quyết định về việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý, đồng thời tổ chức lại bệnh viện này thành cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Y tế thực hiện việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp về Bộ Y tế quản lý.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sẽ được tổ chức lại thành cơ sở của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn bệnh viện thống kê đầy đủ hiện trạng về số lượng người làm việc, tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác bàn giao theo đúng quy định.

Bộ Y tế được giao tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để quản lý theo quy định; đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội và UBND TP Hải Phòng thực hiện việc điều chuyển nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí.

Bộ Y tế cũng có trách nhiệm tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh cơ chế tự chủ.