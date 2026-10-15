Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chiều ngày 15/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố Quyết định số 5779/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long (sinh ngày 12/10/1980), Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Sở Y tế Hà Nội), giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trao quyết định, chúc mừng và tin tưởng trên cương vị công tác mới, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đức Long sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Sở Y tế hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định và chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long. Ảnh: SYTHN.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, ngành Y tế Thủ đô đang gánh nhiệm vụ rất lớn khi không chỉ chăm lo sức khỏe cho người dân Hà Nội với mật độ dân số cao, mà còn tiếp nhận, chia lửa áp lực khám, chữa bệnh cho đông đảo bệnh nhân từ khắp các tỉnh, thành lân cận.

TS.BS. Nguyễn Đức Long từng đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, kiêm Trưởng khoa Nội từ tháng 12/2011 - tháng 01/2013; Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 2/2013 - tháng 4/2017; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai từ tháng 5/2017 - tháng 7/2021. Từ tháng 8/2021 - nay, làm Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Hơn 5.000 người Hà Nội tìm đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám chữa bệnh Thống kê cho thấy trong hơn 3 tháng có 5.022 lượt bệnh nhân ở Hà Nội về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám chữa bệnh, còn 104.279 lượt khác là người dân trong tỉnh.





