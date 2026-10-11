Thống kê cho thấy trong hơn 3 tháng có 5.022 lượt bệnh nhân ở Hà Nội về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám chữa bệnh, còn 104.279 lượt khác là người dân trong tỉnh.

Nhu cầu khám, chữa bệnh đã vượt dự tính ban đầu

Sau 3 tháng vận hành, từ ngày 26/6 đến 26/9, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện 151.518 lượt khám ngoại trú, tiếp nhận 12.869 lượt cấp cứu và điều trị nội trú cho 17.428 lượt người bệnh, với tổng cộng 97.394 ngày điều trị. Trong số này, 16.373 lượt điều trị nội trú sử dụng bảo hiểm y tế, 1.055 lượt sử dụng dịch vụ.

Thống kê cho thấy, người bệnh đến khám và điều trị chủ yếu đến từ Ninh Bình với 104.279 lượt, tiếp đến là Hưng Yên (12.113 lượt), Thanh Hóa (7.686 lượt), Hà Nội (5.022 lượt) và Phú Thọ (3.202 lượt).

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, sau 3 tháng hoạt động, cơ sở Ninh Bình từng bước ổn định, nhận được sự tin tưởng của người bệnh. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.000-2.500 lượt khám ngoại trú. Khu điều trị nội trú đã kín bệnh nhân chỉ sau một tuần vận hành.

“Dòng người bệnh từ nhiều địa phương cho thấy cơ sở Ninh Bình đang từng bước hình thành sức hút ở quy mô khu vực. Thay vì phải di chuyển lên Hà Nội để sử dụng nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, người bệnh có thể thực hiện các khâu từ khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nội soi đến phẫu thuật, can thiệp và điều trị tại cùng một cơ sở”, PGS Cơ cho biết.

Ê-kíp tham gia thực hiện kỹ thuật triệt đốt rối loạn nhịp bằng sóng cao tần tại cơ sở Ninh Bình. Ảnh: BVCC.

Trong 3 tháng, bệnh viện đã thực hiện 4.768 ca phẫu thuật, 32.532 lượt thủ thuật, 152.494 lượt siêu âm, 70.282 lượt chụp X-quang, 25.374 lượt chụp CT, 9.361 lượt chụp cộng hưởng từ và 17.809 lượt nội soi.

Hoạt động xét nghiệm cũng được triển khai với khối lượng lớn, gồm 220.144 lượt xét nghiệm huyết học, 1.099.904 lượt xét nghiệm hóa sinh và 79.831 lượt xét nghiệm vi sinh. Công tác truyền máu, cung ứng và cấp phát chế phẩm máu được tổ chức đồng bộ, phục vụ cấp cứu, phẫu thuật và điều trị.

Hiện cơ sở Ninh Bình vận hành theo mô hình bệnh viện đa khoa quy mô lớn, với 37 khoa, đơn vị chuyên môn, 76 phòng khám và 1.029 giường bệnh. Hơn 1.300 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên tham gia khám bệnh, điều trị, chăm sóc người bệnh và thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu.

Đáng chú ý, công suất sử dụng giường bệnh vượt 100%. Lượng bệnh nhân lớn cùng nhiều trường hợp cấp cứu nặng, đa chấn thương và bệnh lý phức tạp cho thấy nhu cầu khám, chữa bệnh tại cơ sở đã vượt dự tính ban đầu.

Mở rộng quy mô, định hướng "hai cơ sở, một chất lượng"

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc mở rộng quy mô trong thời gian tới cần được triển khai đồng bộ, từ giường bệnh, nhân lực, trang thiết bị đến thuốc, vật tư y tế, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, nhằm bảo đảm năng lực tiếp nhận đi đôi với chất lượng điều trị và an toàn người bệnh.

Định hướng xuyên suốt của Bệnh viện Bạch Mai là “hai cơ sở, một chất lượng”. Những chuyên khoa và kỹ thuật tiên tiến đang triển khai tại Hà Nội sẽ từng bước được chuyển giao về Ninh Bình, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại.

PGS.TS Đào Xuân Cơ khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện cũng dự kiến từng bước ứng dụng các giải pháp tự động hóa như robot chia thuốc tại nhà thuốc, nghiên cứu đầu tư robot phẫu thuật nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng. Đồng thời, đơn vị đang chuẩn bị các điều kiện để đề xuất Bộ Y tế cho phép triển khai kỹ thuật ghép tạng tại cơ sở Ninh Bình.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh, bệnh viện chú trọng đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, tạo môi trường thực hành chuyên sâu cho sinh viên và học viên sau đại học. Đơn vị cũng hướng tới đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế xã, phường, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở.

Trong giai đoạn tiếp theo, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế tại cơ sở Ninh Bình.

Thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn và kết nối với các cơ sở y tế trên địa bàn, bệnh viện hướng tới nâng cao năng lực y tế địa phương, góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại khu vực.

2 tuần vận hành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có gần 28.000 người tới khám Chỉ sau 2 tuần chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 28.000 lượt khám ngoại trú, thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Người phụ nữ vỡ tim được cứu sống, Giám đốc BV Bạch Mai nói 30 năm chỉ gặp 2-3 ca Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 30 năm làm hồi sức cấp cứu, ông chỉ chứng kiến 2-3 trường hợp vỡ tim được cứu sống.