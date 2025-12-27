Ngày 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1976, ngụ ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông) là giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng. Ảnh: H.N

Công an tỉnh xác định, đầu năm 2025, ông Thắng lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty nói trên để thực hiện hành vi gian dối bằng cách sử dụng một hợp đồng chỉ định thầu lập ngày 31/12/2024 với Công ty CP công nghiệp cao su Miền Nam cùng lời chứng của công chứng viên không có thật nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của ông B.Q.T. (SN 1989).

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Thắng đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.

Đồng thời, cơ quan công an thông báo những cá nhân, tổ chức bị đối tượng Thắng lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty trên để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, chủ động liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp làm việc.