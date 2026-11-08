Grab giảm phí, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế; Sacombank có quyền tổng giám đốc mới; giám đốc Hiến Tài nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn’ bị khởi tố; ECCO ngừng sản xuất tại TPHCM... là những tin tức chú ý trong tuần.

Grab giảm phí, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế sau rà soát của cơ quan quản lý

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chiều 5/11, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, cơ quan này tiếp nhận phản ánh của một số tài xế Grab liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ.

Sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia rà soát chính sách giá, phí, Grab đề xuất giảm mức phí thu từ tài xế, bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các chuyến xe có mức khấu trừ cao và dành gần 3.000 tỷ đồng triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến mại.

Sacombank có quyền tổng giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc, giữ chức Quyền Tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng kể từ ngày 2/11.

Bà Kiều Anh sinh năm 1983, có hơn 20 năm làm việc tại các ngân hàng như VPBank, LPBank. Bà gia nhập Sacombank vào cuối năm 2025, cùng giai đoạn ông Nguyễn Đức Thụy rời LPBank để chuyển sang ngân hàng này. Ông Thụy đang là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Chân dung giám đốc Hiến Tài nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn’ vừa bị khởi tố

Từ một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh hạt nhựa, ông Nguyễn Văn Hiến trở thành hiện tượng mạng xã hội với câu nói “HDPE là ngon luôn”. Ngày 4/11, ông bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế.

Dù là vật liệu quen thuộc trong sản xuất và xây dựng, HDPE ít khi trở thành chủ đề được đông đảo người dùng mạng xã hội quan tâm. Câu nói của ông Hiến đã khiến tên gọi loại nhựa này trở thành một trào lưu trên các nền tảng trực tuyến.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tài sản gấp gần 10 lần, đầu tư mạnh hạ tầng, thúc động lực tăng trưởng

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm trong những phiên cuối tháng 10, nhưng nhóm cổ phiếu họ Vin vẫn duy trì diễn biến tích cực.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup đồng loạt ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục và cổ phiếu tiếp tục tăng. Chiến lược mở rộng sang hạ tầng, công nghiệp và dự án quy mô lớn tạo động lực lớn về vốn, hiệu quả đầu tư, tăng trưởng trong dài hạn.

ECCO ngừng sản xuất tại TPHCM, 12 doanh nghiệp muốn tiếp nhận lao động

Chiều 2/11, Công ty TNHH ECCO Việt Nam, có trụ sở tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TPHCM (đơn vị chuyên sản xuất giày dép các loại), bất ngờ phát đi thông báo về việc giải thể công ty.

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với VietNamNet, ông Trương Văn Phong, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA), cho biết Công ty TNHH ECCO chấm dứt hoạt động kinh doanh do tình hình kinh tế gặp khó khăn, sau nhiều năm nhu cầu thị trường suy giảm.

Theo HEPZA, đối với việc làm cho người lao động sau khi Công ty TNHH ECCO Việt Nam chấm dứt hoạt động, cơ bản đã có phương án kết nối tuyển dụng và bố trí làm việc tại các doanh nghiệp khác.

Vốn ngoại vào Việt Nam đạt gần 55 tỷ USD trong 10 tháng, cao nhất 17 năm qua

Dẫn số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), báo cáo của Cục Thống kê cho thấy tính đến hết ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay.

Trong đó, có 3.478 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 30,73 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.

Thương hiệu bút bi nổi tiếng Việt Nam có ông lớn Nhật nắm gần 47% vốn

Ngày 6/11, CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp.

Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh, qua đó gián tiếp sở hữu 46,82% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Long.

Ninh Bình đề xuất dừng thực hiện gần 100 dự án đầu tư công

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và cam kết tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, trong đó đáng chú ý là việc rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất dừng thực hiện 91 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, cấp bách, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy điện mặt trời mái nhà: Giao chỉ tiêu cho các địa phương

Ngày 7/11, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2028. Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến với UBND 34 tỉnh, thành phố.

Tiềm năng điện mặt trời mái nhà hộ gia đình rất lớn, song công suất lắp đặt vẫn còn khiêm tốn. Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu triển khai việc giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà cho các địa phương.