Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup đồng loạt ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục và cổ phiếu tiếp tục tăng. Tuy nhiên, chiến lược mở rộng sang hạ tầng, công nghiệp và dự án quy mô lớn đặt ra bài toán về vốn, dòng tiền và hiệu quả đầu tư dài hạn.

Cổ phiếu 'họ Vin' lội ngược dòng, tài sản tỷ phú Vượng tăng vọt

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm trong những phiên cuối tháng 10, nhưng nhóm cổ phiếu họ Vin vẫn duy trì diễn biến tích cực.

Trong phiên 30/10, VIC đóng cửa ở mức 241.000 đồng/cổ phiếu, không đổi so với phiên trước, trong khi VN-Index giảm 13,99 điểm, tương đương 0,8%, xuống 1.741,62 điểm. Trước đó, VIC có 7 phiên tăng liên tiếp, trong đó một phiên tăng trần. Từ đầu năm tới nay, VIC tăng hơn 42%.

Các cổ phiếu khác cũng tích cực. VHM của Vinhomes tăng 1,45% lên 63.000 đồng/cp trong phiên cuối tuần, ngược chiều thị trường. VPL của Vinpearl đứng giá ở mức 90.100 đồng/cp.

Forbes ước tính tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 37,8 tỷ USD tính đến ngày 31/10, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu. Ông xếp thứ 59 thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Đông Nam Á, bỏ xa người đứng thứ ba khu vực với tài sản gần 23 tỷ USD.

Trong khoảng 1 năm rưỡi qua, tài sản của ông Vượng tăng gần 10 lần, cùng với sự bứt phá về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Cụ thể, Vingroup ghi nhận lợi nhuận sau thuế 43.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, gấp gần 6 lần cùng kỳ và hoàn thành 125% kế hoạch năm. Kết quả tăng trưởng chủ yếu nhờ mảng ô tô điện và bất động sản.

VinFast bàn giao 211.242 ô tô điện trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 91% so với cùng kỳ. Riêng tại thị trường Việt Nam, hãng bàn giao 177.697 xe, tăng 71%, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về lượng xe bán ra trên thị trường trong nước.

Ở lĩnh vực bất động sản, Vinhomes đạt lợi nhuận sau thuế 75.100 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ và vượt 25% mục tiêu năm. Doanh thu hợp nhất và hợp tác kinh doanh đạt 232.600 tỷ đồng, tăng 234%.

Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 10.700 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.829 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ và hoàn thành 94% kế hoạch năm nhờ hiệu quả khai thác hệ thống lưu trú và lượng khách quốc tế cải thiện.

Đầu tư hạ tầng mở cơ hội tăng trưởng, gia tăng áp lực vốn

Vingroup và các tập đoàn lớn được kỳ vọng hưởng lợi từ chủ trương thúc đẩy đầu tư công và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay 1,5-2 điểm phần trăm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đáng chú ý, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 vượt 1,07 triệu tỷ đồng. Năm 2027, chi đầu tư phát triển dự kiến đạt 1,756 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với kế hoạch 2026. Dòng vốn này được kỳ vọng tạo thêm thị trường cho doanh nghiệp xây dựng, vật liệu và cơ khí.

Vingroup đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hạ tầng. VinSpeed hợp tác với Siemens Mobility cung cấp 10 đoàn tàu và hệ thống tín hiệu cho hai tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ.

Liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC đã ký hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, với tổng mức đầu tư gần 900.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinMetal hợp tác với Danieli (Italy) phát triển dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình tại Hà Tĩnh, với công suất dự kiến hơn 700.000 tấn/năm.

Chiến lược này có thể tạo sự liên kết giữa bất động sản, xây dựng, vật liệu và hạ tầng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị các dự án lớn.

Vinhomes còn có nguồn doanh thu tiềm năng từ lượng bất động sản đã bán nhưng chưa bàn giao. Tại cuối tháng 9/2026, giá trị hợp đồng này đạt 185.600 tỷ đồng, gấp khoảng 1,7 lần mức bình quân giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, mở rộng quy mô nhanh cũng đặt ra bài toán vốn. Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản Vingroup đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 44,8% so với đầu năm. Tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 106.800 tỷ đồng, trong khi nợ vay ở mức gần 390.000 tỷ đồng.

Trong 12 tháng gần nhất, Vingroup cho biết đã huy động hơn 2,3 tỷ USD thông qua nhiều kênh, gồm phát hành trái phiếu quốc tế, cổ phiếu ưu đãi và các khoản vay hợp vốn.

Việc đa dạng hóa nguồn vốn giúp tập đoàn bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, song cũng đặt ra yêu cầu quản trị chặt chẽ nghĩa vụ tài chính, chi phí vốn và dòng tiền.

Bên cạnh cơ hội tăng trưởng, việc triển khai các dự án đường sắt, đô thị và tổ hợp thép đều cần vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài. Nguy cơ chậm giải phóng mặt bằng, vượt dự toán, giá nguyên vật liệu tăng và nhu cầu thị trường không đạt kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả khai thác dự án.

Bất ổn địa chính trị kéo dài cũng tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy chi phí năng lượng, vận tải và nguyên liệu lên cao. Với các dự án phụ thuộc công nghệ, thiết bị nhập khẩu, đây là rủi ro đáng chú ý.

Nhìn chung, việc đầu tư công và sự tham gia của các tập đoàn tư nhân vào phát triển hạ tầng có thể mở ra thêm cơ hội cho doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, quy mô dự án và vốn huy động không đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh tương ứng.

Với Vingroup, mở rộng sang hạ tầng và công nghiệp có thể tạo thêm động lực tăng trưởng trong dài hạn. Tuy nhiên, triển vọng của chiến lược này phụ thuộc vào khả năng huy động và phân bổ vốn, kiểm soát rủi ro, đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ và chuyển hóa vốn đầu tư thành dòng tiền, lợi nhuận thực tế.