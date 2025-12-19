Ngày 19/12, lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Quang Vinh được tổ chức tại Hà Nội.

Việc thăng cấp bậc hàm thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình công tác, rèn luyện và những đóng góp của ông Nguyễn Quang Vinh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quang Vinh. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng

Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1976, quê quán Ninh Bình) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng từ tháng 6/2025. Trước đó, ông từng trải qua các chức vụ: Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.