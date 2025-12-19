Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.
Ngày 19/12, lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Quang Vinh được tổ chức tại Hà Nội.
Việc thăng cấp bậc hàm thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình công tác, rèn luyện và những đóng góp của ông Nguyễn Quang Vinh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1976, quê quán Ninh Bình) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng từ tháng 6/2025. Trước đó, ông từng trải qua các chức vụ: Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.
Trong 5 năm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Thiếu tướng Vũ Hồng Quang đã có những chỉ đạo quyết liệt, đột phá, cùng tập thể công an tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
