Liên quan đến vụ cháy quán Volume Club tại phường Từ Liêm (Hà Nội), Công an TP Hà Nội cho biết, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 11/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà hàng hộ kinh doanh Volume (Volume Club), địa chỉ số 10, ngõ 63 Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm).

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe hút khói, 1 xe cần vươn, 4 xe chỉ huy và 2 xe tải chở phương tiện cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 10, 11, 16, 17 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy tại quán Volume Club. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với diện tích khoảng 182m², cao 2 tầng, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Đồng thời, lực lượng chức năng xác minh ban đầu bên trong nhà có người mắc kẹt.

Quán Volume Club bị biến dạng sau vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Chỉ huy Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng sử dụng các thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng tiếp cận các khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp công trình nhằm ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Do đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, nhiệt độ cao nên công tác tiếp cận hiện trường, tổ chức trinh sát và triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 11h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế, ngăn cháy lan. Các lực lượng tiếp tục tổ chức phá dỡ, tiếp cận hiện trường để chữa cháy, thoát khói và tìm kiếm người bị nạn.

Thi thể nạn nhân được đưa ra bên ngoài. Ảnh: Đình Hiếu

Đến khoảng 12h30, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện và tìm kiếm người bị nạn.

Đến 16h30, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể trong đám cháy và bàn giao cho lực lượng y tế.