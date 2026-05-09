Theo thông tin ban đầu, khi đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng Pháp Vân về Mai Dịch (Hà Nội), chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phương tiện, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều xe di chuyển qua khu vực phải giảm tốc độ hoặc dừng lại.

Xe ô tô bị cháy. Ảnh: T.D.

Phát hiện vụ việc, người dân lập tức gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa và phân luồng giao thông, tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận vụ việc, cho biết các lực lượng chức năng đã khẩn trương phối hợp xử lý ngay sau khi tiếp nhận tin báo. Chỉ ít phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.