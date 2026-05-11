Theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 17h03 ngày 11/5, lực lượng chức năng đã đưa 1 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Trước đó, 10h20 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại quán Volume Club, địa chỉ ở số 10 đường Phú Mỹ (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Fas Angel

Nhận tin báo, Trung tâm Chỉ huy 114 điều động Đội CC&CNCH khu vực 16 và Đội CC&CNCH khu vực 2 tới hiện trường. Đến 10h37, Đội KV16 đề nghị chi viện thêm Đội KV11 cùng xe hút khói, xe phá dỡ cần vươn của Đội KV2 tới hiện trường. Sau đó, khoảng 11h09, lực lượng chức năng tiếp tục chi viện xe tải chở mặt nạ phòng độc, bình thở và máy nạp khí.

Ảnh: Đình Hiếu

Qua xác minh ban đầu, cơ sở xảy ra cháy là hộ kinh doanh nhà hàng Volume Club đã lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy. Bước đầu xác định có 1 người mắc kẹt trong đám cháy. Đến 11h40, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn cháy lan. Các lực lượng tiếp tục phá dỡ, tiếp cận hiện trường để chữa cháy và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, quán Volume Club trước kinh doanh karaoke đã chuyển đổi mục đích kinh doanh thành nhà hàng từ năm 2022.