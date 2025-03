Chiều 17/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng thuộc công an TP đã tiếp đón đoàn chức sắc tôn giáo do Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, Tổng Giáo phận Hà Nội và Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội Thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc) đến thăm và làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Tuấn

Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên khẳng định, thời gian qua đã được Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp để có nhiều hoạt động sinh hoạt tôn giáo thuận lợi.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng cảm ơn Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên cùng các chức sắc trong cộng đồng tôn giáo đã đến thăm, trao đổi thông tin, phối hợp và gửi lời chúc mừng tới công an TP.

Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, thời gian qua công tác đảm bảo an ninh trật tự đạt kết quả tốt cũng có sự phối hợp, đóng góp không nhỏ của đồng bào các tôn giáo.

Đồng thời, thiếu tướng mong muốn chức sắc, tín đồ công giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sống “tốt đời - đẹp đạo”, động viên giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

Tiếp đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng đã tiếp đón đoàn Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đến thăm, làm việc.

Mục sư Sản cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Công an TP Hà Nội và cán bộ chiến sĩ dành cho cộng đồng tôn giáo thời gian qua.

Đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội, đến thăm, làm việc và chúc mừng Công an TP Hà Nội. Ảnh: Đức Tuấn

Mục sư Bùi Văn Sản cho biết thêm, những năm qua, chức sắc, tín đồ đạo Tin lành nói chung và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi của Công an TP Hà Nội trong các hoạt động tôn giáo.

Đồng thời, Mục sư Bùi Văn Sản mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tận tình này từ Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng mong muốn cộng đồng Tin lành Hà Nội tiếp tục phối hợp, giúp đỡ để cán bộ, chiến sĩ công an TP hoàn thành nhiệm vụ được giao.