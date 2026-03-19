Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham gia bầu cử. Ảnh: A.X

Theo đó, 85 đại biểu được xác nhận trúng cử, đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri trên toàn tỉnh. Đáng chú ý, trong số các đại biểu trúng cử, có 3 người đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất.

Cụ thể, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 (phường Tam Hiệp) đã trúng cử với số phiếu 96,98%.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Bí thư xã Xuân Lộc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 16 (xã Xuân Hòa và Xuân Lộc) trúng cử với số phiếu 96,73%.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 24 (gồm các phường Phước Bình, Phước Long và các xã Phú Trung, Nghĩa Trung) trúng cử với số phiếu 96,05%.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thành lập 28 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh; 95 Ủy ban Bầu cử HĐND cấp xã và 2.112 tổ bầu cử. Tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 142 người, trong khi đại biểu HĐND cấp xã có 3.695 người.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có tổng số 2.982.535 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,62%.