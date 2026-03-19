Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng vừa ban hành quyết định công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi bỏ phiếu tại một đơn vị bầu cử

Theo danh sách được công bố, toàn TP Hải Phòng đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND TP, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử.

Tỷ lệ phiếu bầu cho các đại biểu trúng cử HĐND thành phố đạt mức cao. Trong đó, 4 lãnh đạo là Thường trực Thành ủy tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP đều trúng cử với số phiếu tập trung rất cao.

Cụ thể, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trúng cử với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 99,88%. Ông Châu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 9 (gồm các phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Hải An, Đông Hải, Cát Hải và đặc khu Bạch Long Vĩ).

Ngoài ra, ông Đỗ Văn Hiến (Đỗ Mạnh Hiến) - Phó bí thư thường trực Thành ủy, ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐND thành phố, ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đều trúng cử với số phiếu đạt tỷ lệ từ 96,30-99,50%.