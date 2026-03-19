Theo danh sách, có 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh tại 15 đơn vị bầu cử.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thời điểm đi kiểm tra công tác bầu cử tại phường Móng Cái 2. Ảnh: Đ.X

Trong đó, ông Bùi Văn Khắng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - nhận được 52.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,03%.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - nhận được 56.878 phiếu bầu, đạt 99,06%. Ông Vũ Quyết Tiến - Phó bí thư Tỉnh ủy - nhận được 87.087 phiếu bầu, đạt 99,18%.