Toàn bộ 34 tỉnh, thành đều đạt trên 99% cử tri đi bầu cửHội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%. Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long là những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất đạt 99,99%.
Theo danh sách, có 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh tại 15 đơn vị bầu cử.
Trong đó, ông Bùi Văn Khắng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - nhận được 52.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,03%.
Bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - nhận được 56.878 phiếu bầu, đạt 99,06%. Ông Vũ Quyết Tiến - Phó bí thư Tỉnh ủy - nhận được 87.087 phiếu bầu, đạt 99,18%.