Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và được kết nối trực tuyến đến 124 điểm cầu cấp xã, phường trên toàn địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và chính quyền địa phương, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức liên tục 12 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn đã được kéo giảm 17,79% so với cùng kỳ năm 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an Tuyên Quang chủ trì hội nghị. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận yêu cầu toàn lực lượng phải chuyển đổi trạng thái làm việc một cách mạnh mẽ. Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định tâm thế rõ ràng, hướng tới sản phẩm đầu ra cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn KPI và tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, đặc biệt là sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó khăn và mang tính đột phá.

Các cá nhân, tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính Phủ và Bằng khen của Chính phủ. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Tại hội nghị, tập thể Công an tỉnh Tuyên Quang được thông báo quyết định đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Dịp này, một cá nhân cũng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; ba tập thể nhận Cờ Thi đua của Chính phủ và một cá nhân nhận Bằng khen của Chính phủ. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc khác đã được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang biểu dương, khen thưởng.