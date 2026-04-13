Ngày 13/4, TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa xét xử 12 bị cáo về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin (nay là Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Thuấn (SN 1970, Giám đốc Công ty than Cọc Sáu), Nghiêm Xuân Hoan (SN 1969, Trưởng Phòng Vật tư), Lê Mạnh Thùy (SN 1970, Phó Phòng Vật tư), Đỗ Thị Tuyết Mai (SN 1968, thủ kho Phòng Vật tư);

Nguyễn Xuân Bách (SN 1984, nhân viên Phòng Cơ điện vận tải), Lê Anh Cường (SN 1973, Trưởng Phòng Cơ điện vận tải), Trần Ngọc Hưng (SN 1980, Phó Phòng Kỹ thuật cơ điện vận tải);

Phạm Thị Luyên (SN 1984, Phó Phòng Kế toán), Lê Thị Huệ (SN 1989, nhân viên Phòng kế toán), Trần Thị Hiền (SN 1974, nhân viên Phòng Kế toán);

Đoàn Quốc Khánh (SN 1992, chủ sở hữu thực tế Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp, trú phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), Phạm Thị Mai Tuyết, SN 1977, kế toán tự do được Khánh thuê).

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trong giai đoạn từ năm 2019 - 2022, thông qua việc thực hiện 9 hợp đồng kinh tế mua bán phụ tùng ô tô, các bị cáo của Công ty than Cọc Sáu đã thỏa thuận với Khánh để thay thế vật tư hãng MAN (theo hợp đồng) bằng vật tư hãng HOWO có trị giá thấp hơn.

Quá trình kiểm nhập hàng hóa được thực hiện không đúng quy định, các bị cáo dù biết rõ hàng hóa không đúng chủng loại, sai quy cách bao bì nhưng vẫn ký biên bản nghiệm thu, nhập kho. Hành vi này đã gây thiệt hại cho Công ty than Cọc Sáu hơn 536 triệu đồng. ​

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận định các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của doanh nghiệp nhà nước, gây thiệt hại về tài sản, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý kinh tế.

Các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp 844 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả (vượt quá số tiền thiệt hại được xác định).

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thuấn 18 tháng tù, Đoàn Quốc Khánh 18 tháng tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 đến 9 tháng tù. Toàn bộ các bị cáo trong vụ án đều được hưởng án treo.

