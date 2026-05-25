Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cũng bổ nhiệm PGS.TS Lê Trung Thành, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế giữ chức Phó hiệu trưởng nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê sinh năm 1976, quê quán Đức Thọ - Hà Tĩnh. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, thông thạo tiếng Anh và tiếng Ba Lan.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê được biết đến là nhà quản lý, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, quản trị chiến lược và tư vấn chính sách.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Ngoại thương tại Trường ĐH Tổng hợp Gdansk (Ba Lan) giai đoạn 1995-2000; tiếp đó theo học chương trình tiến sĩ Kinh tế tại Trường Kinh tế – ĐH Tổng hợp Kingston, London (Vương quốc Anh) giai đoạn 2001-2006.

Trước khi tham gia sâu vào lĩnh vực giáo dục đại học, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê từng có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế. Ông từng đảm nhiệm các vị trí như: Giám đốc Phát triển chiến lược kinh doanh, Giám đốc Phát triển thương mại, Cố vấn kiêm Giám đốc kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh – tài chính và Giám đốc chi nhánh ngân hàng.

Ông Lê từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, gồm: Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị, Phó hiệu trưởng.

Giai đoạn từ tháng 9/2017-9/2022, ông cũng từng là Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 9/2022-12/2025, ông làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 12/2017 đến nay, ông là Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội.