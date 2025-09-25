Dù địa điểm mới cách nhà cũ khoảng 150km, xa chợ, xa trung tâm, lại không có đèn đường nhưng vợ chồng chị Huyền vẫn chọn về đây, mua một mảnh đất rộng 800m2 giữa đồi chè mênh mông.

“Ý tưởng về căn nhà vườn gần gũi thiên nhiên của vợ chồng mình nhen nhóm từ đầu năm 2023.

Khi ấy, trải qua thời gian dịch bệnh căng thẳng, cả hai suy nghĩ lại về cuộc sống quá nhiều áp lực và bận rộn rồi bàn bạc, lên kế hoạch chuyển hướng tới Mộc Châu, thiết kế chốn ở trong mơ”, chị Huyền chia sẻ lý do chuyển tới vùng đất mới.

Căn nhà vườn ở Sơn La nằm xa chợ, xa trung tâm, lại không có đèn đường nhưng mỗi sáng thức giấc, chị Huyền có thể ngắm bình minh nên thơ và nghe tiếng gà gáy vui tai

Để sinh hoạt tiện nghi và đảm bảo tính thẩm mỹ, vợ chồng chị Huyền phân chia mảnh đất rộng thành 2 khu. Trong đó, khu nhà ở có diện tích sàn khoảng 120m2, còn lại là không gian làm sân, chỗ để xe, nhà kho và vườn rau sạch.

Chị tiết lộ không thuê thiết kế và cũng không dùng tới bản vẽ nào, tự mày mò, gây dựng căn nhà mơ ước bằng tâm huyết. Điều này cũng giúp cặp đôi tiết kiệm chi phí và thỏa sức sáng tạo theo nhu cầu.

“Chúng mình tự lựa chọn từng món đồ trang trí rồi sắp xếp sao cho đẹp mắt, tự sắm sửa những vật dụng cơ bản nhất trong nhà, tỉ mỉ sưu tầm suốt 1 năm từ lúc bắt đầu thi công cho đến khi nhà hoàn thiện”, chị kể.

Cảnh hoàng hôn lãng mạn bên khu nhà vườn ẩn mình giữa đồi chè của đôi vợ chồng trẻ ở Sơn La

Chị Huyền cho biết, vì đặc trưng khí hậu ở Mộc Châu là mùa mưa kéo dài, mùa đông lạnh buốt nên việc thi công gặp nhiều khó khăn. Chưa kể quá trình tìm kiếm đội ngũ thợ xây phù hợp, có kinh nghiệm cũng không dễ vì phần lớn thợ địa phương chưa được tiếp cận với những kiểu thiết kế mới mà gia chủ mong muốn.

Ngoài ra, một số yếu tố khác như thiếu vật liệu, điều kiện thi công chưa cho phép… khiến thời gian hoàn thiện căn nhà của vợ chồng chị Huyền càng kéo dài, mất khoảng 1 năm.

Căn nhà thiết kế không theo chuẩn mực nào, kết hợp hài hòa giữa gỗ, kính và nắng, gió tự nhiên

“Anh Giang – chồng mình – gần như đảm nhận toàn bộ công việc, từ thiết kế không gian, chọn vật liệu, giám sát thi công đến cả những lúc vắng thợ, anh cũng tự tay làm.

Có hôm trời mưa, sương mù dày đặc, anh vẫn lom khom dưới hiên, kiên nhẫn đóng từng thanh gỗ, chỉnh từng viên gạch, chỉ mong ngôi nhà đúng như hình dung ban đầu.

Với mình, chính những điều “chưa hoàn hảo” ấy lại khiến ngôi nhà trở nên chân thật và có hồn hơn”, nữ gia chủ chia sẻ.

Mỗi món đồ trong nhà đều được chọn lựa kỹ, có những món gia chủ tự tay thiết kế hoặc sưu tầm từ đồ vật cũ

Căn nhà của gia đình chị Huyền thiết kế theo kiểu nhà sàn, mang phong cách mộc mạc, pha chút cổ điển nhẹ nhàng, lấy cảm hứng từ thiên nhiên và cuộc sống vùng núi, chú trọng sử dụng các vật liệu tự nhiên thô mộc như gỗ, đá và kim loại.

Không gian gồm 4 phòng ngủ, 1 khu vực bếp kiêm phòng khách và 1 phòng sinh hoạt chung.

Nội thất phần lớn làm từ vật liệu chủ đạo là gỗ với tông màu ấm, thiên về yếu tố tự nhiên, mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi.

Không gian sống quanh năm xanh mát giúp các thành viên thư giãn, giải tỏa tinh thần

“Chúng tôi xây ngôi nhà theo ý tưởng riêng, được hun đúc từ những trải nghiệm trong cuộc sống thường nhật.

Nhiều món đồ trong nhà là do chính chồng mình tự tay làm hoặc phục hồi từ đồ cũ, vừa tiết kiệm chi phí, vừa chứa đựng nhiều kỷ niệm. Nói một cách đơn giản, đây là ngôi nhà được tạo nên từ đôi bàn tay và một trái tim kiên trì", chị chia sẻ.

Chất liệu gỗ với tông nâu ấm tạo cảm giác thân thuộc, gần gũi cho ngôi nhà

Ngoài khu nhà ở, vợ chồng chị Huyền cũng tô điểm không gian sân vườn với nhiều loại cây như chè, hoa, cây ăn quả, rau xanh…

Họ còn bài trí thêm tiểu cảnh nhỏ, lát đá làm lối đi hay dựng một góc nhỏ làm nơi uống trà, thư giãn.

Nữ gia chủ thừa nhận, căn nhà vườn này không chỉ chứa đựng sự nỗ lực và mục đích sống của hai vợ chồng mà còn trở thành nơi gìn giữ những giá trị sống mà họ theo đuổi: sự đơn giản, kết nối và một môi trường trong lành cho con gái lớn lên.

“Mỗi khi bước chân về nhà, chúng mình như được tái sinh năng lượng. Và hơn hết là cảm giác bình yên - điều mà trước kia hai vợ chồng mình chưa từng có”, người phụ nữ 31 tuổi bày tỏ.

Ảnh, video: Huyền Trần/San Junipero