Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 diễn ra sáng 21/8, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, hiện, TP có quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, hơn 120.000 thầy cô giáo và nhân viên.

Trước khi sắp xếp trường lớp, Hà Nội có hơn 2.900 cơ sở giáo dục. Sau sắp xếp, có 1.702 trường mầm mon, phổ thông (trong đó có 37 trường chất lượng cao), cùng mạng lưới giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.

Nói về những tồn tại, khó khăn, ông Hiền cho hay, tình trạng thừa thiếu đội ngũ giáo viên còn ở một số nơi, một số chỗ. Bên cạnh đó, trường học ở một số khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Điều kiện phục vụ cho các hoạt động giáo dục thể chất, nghệ thuật, y tế, tư vấn tâm lý còn nhiều khó khăn; việc khai thác dữ liệu để cải thiện chất lượng chưa tương xứng.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hùng.

Do đó, ông Hiền cho hay, năm học mới, Hà Nội phải chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ vận động sang kết quả, từ tổng hợp số liệu sang dữ liệu hỗ trợ tới từng học sinh.

Cụ thể, năm học 2026-2027, toàn ngành giáo dục Hà Nội sẽ tập trung vào những điểm mới gồm: Thực hiện tốt mô hình quản trị, mô hình trường mới sau giai đoạn sắp xếp; đổi mới đánh giá thường xuyên; xây dựng môi trường sử dụng Tiếng Anh; tiếp tục quan tâm đến việc phát triển cơ sở dữ liệu và từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào giáo dục; đổi mới chương trình theo hướng phát triển năng lực ngươi học.

Ông Hiền cho hay, tinh thần chung là mỗi một chủ trương phải trở thành nhiệm vụ, sản phẩm, tiến bộ và trách nhiệm cụ thể.

Về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phục vụ cải tiến chất lượng, Hà Nội sẽ tổ chức các đợt đánh giá định kỳ và theo lịch kế hoạch chung toàn thành phố ở các cấp. “Với cấp THPT, chúng ta sẽ tiến hành đánh giá chất lượng lớp 10, lớp 11, lớp 12 để gắn với việc chuẩn bị cho tốt nghiệp THPT. Với cấp THCS, chúng ta sẽ đánh giá, xác thực kết quả đánh giá thường xuyên để tiến đến trong giai đoạn tới có thể tiến hành xét tốt nghiệp và xét vào lớp 10.

Đặc biệt với cấp THPT, kết quả sẽ không dừng ở bảng điểm, mà chúng ta sẽ phân tích theo từng môn học, trường học, nhóm học sinh và mức độ tiến bộ của các học sinh. Từ đó, xác định kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cũng như có trách nhiệm cải thiện chất lượng với từng lớp học”, ông Hiền nói.

Sau mỗi đợt đánh giá, nhà trường cần xác định rõ học sinh đang thiếu kiến thức, kỹ năng nào; nhóm môn nào cần được hỗ trợ sớm, nội dung nào giáo viên cần điều chỉnh và nguồn lực nào cần bổ sung.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hùng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành giáo dục Hà Nội.

Trong đó, cần tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá, giảm áp lực thi cử, cắt giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, minh bạch.

Cùng với đó, Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển đối số, trí tuệ nhân tạo, đồng thời giảm áp lực hành chính cho nhà giáo; tiếp tục hoàn thiện cơ chế sử dụng dữ liệu dùng chung.

Ông Hưng cũng đề nghị Hà Nội thực hiện mạnh mẽ tinh thần “giảm để tăng”, theo đó, giảm hồ sơ báo cáo, hội họp, cuộc thi, phong trào hình thức, tăng thời gian cho dạy học, sinh hoạt chuyên môn, hỗ trợ học sinh.

“Không thể yêu cầu thầy cô đổi mới nếu quỹ thời gian của thầy cô vẫn bị chiếm bởi những công việc ngoài chuyên môn”, ông Hưng nói.

Ông Hưng cũng đề nghị lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để giáo dục Thủ đô phát triển tương xứng với vị thế. Theo đó, tiếp tục xác định giáo dục đào tạo là lĩnh vực ưu tiên trong phát triển Thủ đô; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành kịp thời vấn đề quy hoạch dân số, đất đai, trường lớp, giao thông,... cho giáo dục. Bên cạnh đó, tiếp tục ưu tiên quỹ đất và nguồn lực cho giáo dục, nhất là khu vực tăng dân số, tăng học sinh và các khu vực đô thị mới.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ nhà giáo; có biện pháp thu hút, sử dụng, phát triển, giữ chân các giáo viên, nhất là những môn học, địa bàn còn khó khăn. Thực hiện đầy đủ các chính sách tạo điều kiện cho đội ngũ yên tâm công tác và phát huy năng lực. “Đối với vấn đề thuộc thẩm quyền, đề nghị TP chủ động chỉ đạo. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ GD-ĐT sẵn sàng phối hợp, hướng dẫn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT gợi mở.