UBND TP Hà Nội vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, áp dụng trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo.

Cụ thể, học sinh Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất 1 tuần trước ngày khai giảng. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể tựu trường sớm nhất 2 tuần trước ngày khai giảng. Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9 hằng năm.

Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình THCS được thực hiện trước ngày 30/6.

Quá trình tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12/6 hằng năm.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Học sinh trong lễ khai giảng năm học mới tại Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Kế hoạch thời gian năm học của Hà Nội phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học, gồm 18 tuần ở học kỳ I và 17 tuần ở học kỳ II, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Các ngày nghỉ lễ, Tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và hướng dẫn hằng năm. Giáo viên nghỉ phép năm trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác, phù hợp với kế hoạch năm học của thành phố.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở GD-ĐT có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm khung kế hoạch thời gian năm học.

Giám đốc Sở GD-ĐT cũng tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định, để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở GD-ĐT có trách nhiệm quyết định và báo cáo UBND TP cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.