Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM nghiên cứu, góp ý dự thảo thông tư quy định về tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

Việc xây dựng thông tư mới nhằm rà soát, hoàn thiện các quy định về tuyển sinh trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ 2 môn

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là quy định về tổ chức thi tuyển. Cụ thể, tại Điều 15, dự thảo quy định số môn thi đối với tuyển sinh THPT công lập gồm 2 môn: Toán và Ngữ văn. Đối với tuyển sinh THCS, tại các cơ sở có tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi gồm Toán và Tiếng Việt.

Theo dự thảo, thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán từ 90 đến 120 phút đối với tuyển sinh THPT. Nếu dự thảo này được thông qua và ban hành, đây sẽ là điểm thay đổi lớn so với quy chế tuyển sinh hiện hành.

Theo Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về quy chế tuyển sinh THCS và THPT hiện hành, kỳ thi tuyển sinh THPT gồm môn Toán, Văn và một môn thi/bài thi thứ ba do Sở GD-ĐT lựa chọn. Như vậy, điểm mới cốt lõi trong dự thảo là cắt bỏ hoàn toàn môn thi/bài thi thứ ba này.

Tuy nhiên, đây mới là dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến góp ý chuyên môn và dư luận, chưa phải quy định chính thức.

Thí sinh dự thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải.

Ngoài nội dung về môn thi, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương góp ý về việc phân định giữa “tiếp nhận học sinh đầu cấp” và “tuyển sinh học sinh đầu cấp”. Bộ cũng đề nghị làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, Sở GD-ĐT, UBND cấp xã và các cơ sở giáo dục trong việc tiếp nhận, tuyển sinh học sinh đầu cấp.

Đây là nội dung được đặt ra trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, khi việc phân định trách nhiệm quản lý giáo dục giữa các cấp chính quyền cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương góp ý về ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số trong tuyển sinh; tính khả thi của các quy định về thi tuyển THCS, THPT và những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.