Theo đó, Trường THPT Đặng Trần Đức - trường THPT công lập mở mới tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội tuyển 540 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của TP Hà Nội và đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Trường THPT công lập mở mới Đặng Trần Đức có cơ sở vật chất khang trang.

Về phương thức, học sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ: tsdaucap.hanoi.gov.vn, từ 8h ngày 11/8 đến 24h ngày 16/8.

Từ 8h ngày 17/8, Hội đồng tuyển sinh của Trường THPT Đặng Trần Đức tổ chức xét duyệt danh sách học sinh đăng ký xét tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều học sinh bằng điểm xét tuyển tại vị trí cuối cùng của chỉ tiêu, nhà trường báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội để xem xét, phê duyệt.

Trước 17h ngày 17/8, danh sách học sinh trúng tuyển sẽ được công khai tại Trường THPT Đặng Trần Đức và trên Cổng thông tin điện tử ngành GD-ĐT Hà Nội (https://hanoi.edu.vn).

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ 8h ngày 18/8 đến 17h ngày 22/8 (trong giờ hành chính).

Phối cảnh của Trường THPT Đặng Trần Đức. Nguồn: Sở GD-ĐT Hà Nội.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, việc gấp rút hoàn thiện Trường THPT Đặng Trần Đức và kịp thời tuyển sinh ngay trong năm học 2026-2027 là quyết tâm lớn của Sở GD-ĐT.

“Việc này nhằm đáp ứng nguyện vọng, tạo thêm cơ hội cho học sinh được học tập trong môi trường công lập, giảm bớt gánh nặng về tài chính cho phụ huynh, gia đình; thực hiện đúng chủ trương, chính sách của UBND TP Hà Nội trong việc tạo tạo điều kiện tốt nhất cho người học”, vị này nói.