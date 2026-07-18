Ngày 18/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Trí Hảo (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định HB - Sơn La), Nguyễn Phúc Anh và Trần Công Bình (nhân viên của công ty) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam với các đối tượng. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Ngô Trí Hảo với vai trò là người quản lý, điều hành công ty đã ký hợp đồng với một số đơn vị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La để kiểm định vật liệu và chất lượng công trình xây dựng, sau đó giao cho các thí nghiệm viên thực hiện.

Tuy nhiên, các đối tượng đã tự lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng rồi bàn giao cho các nhà thầu, đơn vị thi công nhằm hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các hạng mục công trình.

Hành vi của các đối tượng đã làm sai lệch hồ sơ quản lý chất lượng, có nguy cơ ảnh hưởng đến độ bền và độ an toàn của công trình, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.