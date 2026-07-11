Chính phủ giao Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Bộ cũng cần nghiên cứu, hướng dẫn thí điểm các mô hình quản trị giáo dục mới, phù hợp yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước 30/8, đồng thời hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; bảo đảm đủ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Chính phủ lưu ý Bộ cần hướng dẫn các giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử và các rủi ro đối với học sinh trên không gian mạng.

Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển giáo viên.

Ảnh: Thạch Thảo

Chính phủ định hướng ưu tiên tăng cường giáo viên trực tiếp giảng dạy, giảm khâu trung gian, giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền, theo yêu cầu của Chính phủ, cần được tổ chức vào sáng 5/9, bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực.

Với các địa phương, Chính phủ yêu cầu chịu trách nhiệm bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu và an toàn công trình trường học trước năm học mới; rà soát, xử lý kịp thời các công trình xuống cấp, mất an toàn.

Các địa phương cũng cần khẩn trương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao. Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát, điều chuyển, bố trí giáo viên phù hợp đến từng xã, phường, từng cơ sở giáo dục; ưu tiên giáo viên trực tiếp đứng lớp, hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Địa phương cần thực hiện các biện pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; chủ động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử và rủi ro trên không gian mạng. Nếu để xảy ra vụ việc nghiêm trọng trong cơ sở giáo dục, Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm về trách nhiệm.

Các tỉnh, thành phố cũng nhận nhiệm vụ rà soát quy hoạch, quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học; bố trí đồng bộ trường học với hạ tầng xã hội, nhất là tại đô thị, khu công nghiệp, khu vực đông dân cư.

Chính phủ quán triệt không để tình trạng đô thị phát triển nhưng thiếu trường, thiếu lớp. Đối với các trường phổ thông liên cấp nội trú tại xã biên giới đất liền, Chính phủ lưu ý phải bảo đảm tiến độ xây dựng, đồng bộ về giáo viên, ký túc xá, nước sạch, bếp ăn, thiết bị dạy học và phương án vận hành sau đầu tư.

Mặt khác, theo yêu cầu của Chính phủ, các địa phương phải chủ động rà soát những tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan Nhà nước dôi dư để đề xuất, tổ chức chuyển đổi công năng thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.

Tinh thần được Chính phủ quán triệt là bảo đảm chuyển biến thực chất, rõ kết quả trong từng nhà trường, từng địa phương, nhất là về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, điều kiện học tập của học sinh và chất lượng giáo dục.