Kết thúc phiên giao dịch 12/12, chỉ số VN-Index giảm 52,01 điểm (-3,06%) xuống 1.646,89 điểm. Chỉ số VN-30 giảm 57,26 điểm (-2,98%) xuống 1.867,03 điểm - mức giảm mạnh nhất trong số các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á.

VN-Index giảm mạnh trong bối cảnh hoạt động bán tháo diễn ra trên khắp thị trường, từ các cổ phiếu trụ cột tới các mã cổ phiếu vừa và nhỏ. Trong 30 cổ phiếu trụ cột nhóm VN30, chỉ có 1 mã xanh nhẹ là BCM, còn lại 29 mã giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu "họ Vin" giảm mạnh.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE) giảm kịch sàn, mất gần 7%.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) giảm mạnh phiên thứ ba liên tiếp. Ngày 12/12, VIC giảm 2.000 đồng, xuống 144.000 đồng/cp. Trước đó, ngày 10/12, cổ phiếu VIC giảm kịch sàn, mất 7% và ngày 11/12 giảm gần 1,9%.

Cổ phiếu Vinpearl (VPL) cũng giảm sàn, mất 6.300 đồng xuống 84.700 đồng/cp.

Như vậy, nhóm cổ phiếu “họ Vin” đã giảm mạnh 3 phiên liên tiếp và tác động không nhỏ đến tâm lý các nhà đầu tư.

Trên thị trường chung, có hơn 600 mã giảm điểm, áp đảo so với con số chưa đến 200 mã tăng. Đa số cổ phiếu giảm 3-4%. Nhiều mã nhóm bất động sản và chứng khoán giảm hết biên độ cho phép.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trên diện rộng sau hai phiên thiếu sức sống và suy yếu trước đó. Cổ phiếu Việt giảm trong bối cảnh cuối năm, khi thị trường tài chính có những biến động lạ.

Thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh vào cuối năm. Ảnh: TT

Theo ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kiến Thiết CSI, TTCK giảm khá mạnh trong phiên giao dịch 12/12 trong bối cảnh giới đầu tư đổ dồn sự chú ý vào tình trạng căng thẳng thanh khoản hệ thống ngân hàng, khi lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng mạnh, đạt 7%, mức cao nhất từ tháng 10/2022.

Để làm dịu lãi suất liên ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bơm thanh khoản, nhưng lãi suất cho vay ở thị trường mở (OMO) đã tăng từ 4% lên 4,5%/năm. Với động thái mới của NHNN, các ngân hàng thương mại đang có xu hướng tăng lãi suất huy động. Lãi suất huy động đã nhích tăng trong tuần qua từ nhiều ngân hàng, mức tăng từ 0,3% tới 0,7%.

Hiện tượng này, theo ông Kháng, có thể khiến giới đầu tư lo ngại về một cuộc đua tăng lãi suất huy động, từ đó đẩy lãi suất cho vay tăng theo, làm chi phí vốn của người dân và doanh nghiệp cao hơn, dẫn đến giảm đầu tư, hạn chế chi tiêu, ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và tâm lý thị trường.

Lãi suất liên ngân hàng tăng cao, trong khi tăng trưởng tín dụng mạnh hơn tăng trưởng huy động. Hiện tượng này xảy ra vào dịp cuối năm nên nhiều ngân hàng khát thanh khoản.

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu, Công ty Chứng khoán MB cũng chia sẻ quan điểm tương tự cho rằng, TTCK chịu ảnh hưởng tiêu cực từ xu hướng lãi suất tăng lên.

Điểm đáng lưu ý là, dù thị trường giảm điểm nhiều phiên liên tiếp nhưng dòng tiền dường như chưa nhập cuộc, giới đầu tư có thể chưa bắt đáy khi mà thanh khoản vẫn còn ở mức khá thấp. Trong phiên 12/12, tuy đa số cổ phiếu giảm điểm sâu nhưng chỉ có khoảng 22 nghìn tỷ đồng giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng trên HoSE.

Một tín hiệu kém tích cực khác là khối ngoại vẫn bán ròng 600 tỷ đồng.

Với việc lãi suất huy động tăng khá nhanh gần đây, có nơi lên tới 7,5-7,8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, dòng tiền có thể sẽ chảy ngược lại vào hệ thống ngân hàng. Dòng tiền có thể cũng được rút ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh vào cuối năm, cũng như dùng cho các khoản đáo nợ, trong đó có nợ trái phiếu.

Hoạt động phát hành cổ phần, IPO cũng hút bớt một phần tiền ra khỏi các cổ phiếu hiện hữu.

Dù vậy, về triển vọng đầu tư trung dài hạn, TTCK vẫn được đánh giá còn khá sáng sủa.

Ông Lưu Chí Kháng cho rằng, mức tăng lãi suất huy động ở thời điểm hiện tại cũng chưa quá mạnh, nếu tăng mạnh và duy trì lâu dài thì khả năng cao là lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo. Nhưng lãi suất cho vay tăng thì không thể tăng quá cao được vì mục tiêu tăng trưởng GDP 2026 là 2 con số.

Để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ nới lỏng vẫn phải là chủ đạo. Hiện tượng tăng lãi suất huy động ở thời điểm hiện tại mang nhiều yếu tố mùa vụ cao điểm cuối năm và khả năng cao NHNN sẽ can thiệp để mức tăng không quá mạnh và không kéo dài. Mức tăng được dự báo sẽ khoảng 0,5%-1,5% trong năm 2026.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất 3 lần trong năm, chấm dứt việc thu hẹp bảng cân đối và bắt đầu mua lại trái phiếu. Điều đó giúp tỷ giá USD/VND hạ nhiệt. Đây là tín hiệu vĩ mô ủng hộ cho xu hướng lạc quan của thị trường.

Trước đó, Dragon Capital cho rằng TTCK Việt Nam vẫn có nhiều yếu tố nền tảng để duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2025-2026. Đó là lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục vượt kỳ vọng định giá thị trường ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng cho năm 2025 chỉ khoảng 12,5-13 lần và 11 lần cho năm 2026, thấp hơn so với nhiều thị trường trong khu vực. Bên cạnh đó, TTCK được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sẽ hút dòng vốn quốc tế vào.