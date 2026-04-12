Thu hẹp khoảng cách thông tin

Những năm gần đây, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã tạo những chuyển biến tích cực tại tỉnh Cà Mau, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, giúp người dân vùng khó khăn chủ động thoát nghèo bền vững.

Là địa phương cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau vẫn còn nhiều khu vực vùng sâu, vùng ven biển với điều kiện kinh tế - xã hội hạn chế. Trong bối cảnh đó, tỉnh xác định giảm nghèo thông tin là một giải pháp mang tính nền tảng. Khi người dân có cơ hội tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, họ không chỉ nâng cao nhận thức mà còn có thể áp dụng khoa học kỹ thuật, nắm bắt cơ hội phát triển sản xuất và cải thiện thu nhập.

Tỉnh Cà Mau đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng viễn thông.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng viễn thông, từng bước mở rộng vùng phủ sóng Internet và mạng di động đến các xã vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, hệ thống phát thanh, truyền hình tiếp tục được nâng cấp, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng với thông tin thời sự, chủ trương, chính sách cũng như kiến thức sản xuất. Việc phủ sóng thông tin không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực mà còn góp phần thay đổi tư duy, nâng cao khả năng tự chủ của người dân trong phát triển kinh tế và đời sống.

Bên cạnh hạ tầng, các địa phương trong tỉnh còn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở. Các đài truyền thanh cấp xã, hệ thống loa phát thanh tại ấp, khóm được duy trì đều đặn với nội dung thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với đời sống người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sát sườn như kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh, cảnh báo thiên tai và phổ biến chính sách hỗ trợ người nghèo.

Một điểm nổi bật trong công tác giảm nghèo thông tin ở Cà Mau là cách làm linh hoạt, sát với nhu cầu của người dân. Nhiều địa phương đã tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, đồng thời cử cán bộ đến tận từng hộ gia đình để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Các tài liệu, video hướng dẫn cũng được biên soạn theo hướng đơn giản, trực quan, phù hợp với trình độ của người dân vùng nông thôn, ven biển.

Việc gắn giảm nghèo thông tin với chuyển đổi số cũng được tỉnh Cà Mau chú trọng. Người dân từng bước được hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh. Nhiều hộ đã biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm đặc sản như tôm, cua – những mặt hàng chủ lực của địa phương. Các nhóm cộng đồng trên nền tảng số như Zalo cũng phát huy hiệu quả, trở thành kênh chia sẻ thông tin nhanh chóng về thị trường, giá cả và kinh nghiệm sản xuất.

Thực tế cho thấy, khi được tiếp cận thông tin đầy đủ và đúng lúc, người dân đã có sự thay đổi rõ rệt trong tư duy sản xuất. Từ chỗ làm theo kinh nghiệm, nhiều hộ đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, họ cũng chủ động hơn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ, giảm thiểu rủi ro từ thông tin sai lệch.

Làm giàu từ thông tin

Hiệu quả của công tác giảm nghèo thông tin tại Cà Mau được thể hiện rõ nét qua những mô hình sản xuất cụ thể, trong đó nổi bật là mô hình trồng măng tây xanh tại khóm Biển Tây A, phường Hiệp Thành. Trên vùng đất giồng cát ven biển vốn kém hiệu quả với nhiều loại cây trồng truyền thống, măng tây xanh đang dần trở thành hướng đi mới nhờ khả năng thích nghi tốt và giá trị kinh tế cao.

Măng tây xanh là loại cây có đặc điểm “đầu tư một lần, thu hoạch dài lâu”. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, từ khi gieo hạt đến khi đưa ra ruộng mất khoảng 3 tháng, sau 5 - 6 tháng có thể bắt đầu thu hoạch. Đặc biệt, cây cho thu hoạch gần như quanh năm và có thể kéo dài từ 8 đến 10 năm. Trung bình mỗi công đất cho sản lượng khoảng 10 kg măng tươi mỗi ngày. Với mức giá bao tiêu thấp nhất khoảng 50.000 đồng/kg, người trồng có thể đạt thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng/công (chưa trừ chi phí), cao hơn nhiều so với các loại cây trồng trước đây.

Hiện nay, tại khóm Biển Tây A đã có hơn 10 hộ tham gia mô hình với tổng diện tích khoảng 4 ha, từng bước hình thành vùng sản xuất ổn định. Gia đình chị Thạch Thị Sa May Gia là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi. Từ hiệu quả ban đầu trên diện tích nhỏ, chị đã mạnh dạn mở rộng mô hình trên toàn bộ diện tích canh tác của gia đình, hướng đến sản xuất quy mô lớn hơn.

Từ cuối năm 2025, khi Hợp tác xã Lộc Tím Farm đứng ra bao tiêu sản phẩm, bài toán đầu ra được giải quyết, tạo niềm tin để nông dân yên tâm đầu tư. Hợp tác xã còn hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp giống, vật tư và giám sát quy trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Từ việc được tiếp cận thông tin đến biết cách áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống của người dân Cà Mau đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Thông tin không còn là yếu tố xa vời mà đã trở thành nguồn lực trực tiếp giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.