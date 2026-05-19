Xã Long Hẹ (Sơn La) sở hữu cảnh quan thiên nhiên còn đậm nét hoang sơ với những cánh rừng xanh, dòng suối mát, ruộng đồng trải dài ven suối Nặm É cùng những bản làng truyền thống của đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú, Kháng, Mường. Cùng với đó, đồng bào nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như tiếng khèn Mông, điệu xòe Thái, nghề thủ công truyền thống và các lễ hội dân gian mang đậm bản sắc vùng cao Tây Bắc.

Sau sáp nhập, xã từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh đầu tư hạ tầng và gìn giữ bản sắc dân tộc, công tác truyền thông, chuyển đổi số và giảm nghèo thông tin đang tạo thêm động lực để địa phương quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và mở hướng phát triển sinh kế cho người dân vùng cao.

Truyền thông trên môi trường số đưa Long Hẹ đến gần hơn với du khách.

Ngày trước, do điều kiện địa hình cách trở, hạ tầng thông tin còn hạn chế nên tiềm năng du lịch của Long Hẹ chưa được nhiều người biết đến. Từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo về thông tin, hệ thống viễn thông, Internet từng bước phủ sóng rộng hơn đến các bản vùng sâu, vùng xa. Người dân được tiếp cận điện thoại thông minh, mạng xã hội và các kỹ năng quảng bá hình ảnh địa phương trên nền tảng số.

Để nâng cao nhận thức cho nhân dân về phát triển du lịch cộng đồng, xã Long Hẹ triển khai nhiều hình thức truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở, như qua hệ thống loa truyền thanh của xã và các bản, nhóm Zalo cộng đồng, các buổi sinh hoạt bản, họp dân và phát tờ rơi đến từng hộ gia đình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào giữ gìn cảnh quan môi trường, bảo tồn văn hóa truyền thống, kỹ năng làm du lịch cộng đồng, xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt du khách và ứng dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm du lịch.

Đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng cũng phát huy vai trò cầu nối trong công tác tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy, tích cực tham gia phát triển du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Bằng sự gần gũi và am hiểu phong tục địa phương, người có uy tín trực tiếp hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, khôi phục các làn điệu dân ca, nghề truyền thống và xây dựng nếp sống văn minh để tạo thiện cảm với du khách.

Nhờ được tiếp cận thông tin và kỹ năng số, nhiều người dân lần đầu biết quay video, chụp ảnh, livestream quảng bá đặc sản địa phương và các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng. Những hình ảnh cảnh quan, văn hóa, nông sản và các điểm trải nghiệm đã được người dân vùng cao Long Hẹ đăng tải lên Facebook, Zalo, TikTok để giới thiệu tới du khách gần xa.

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu căn cứ du kích Long Hẹ, địa phương đang hướng tới phát triển du lịch về nguồn kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa. Công tác truyền thông trên môi trường số góp phần đưa hình ảnh Long Hẹ đến gần hơn với du khách, tạo tiền đề kết nối tour, tuyến du lịch trong thời gian tới.

Các hộ dân chủ động cải tạo vườn hoa, dựng nhà chòi, chỉnh trang cảnh quan để đón du khách trải nghiệm cuộc sống vùng cao. Hiện nay, Long Hẹ đang triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc giai đoạn 2025 - 2030”, tập trung gìn giữ tiếng nói, trang phục truyền thống, nghề thủ công và các lễ hội dân tộc. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.

Thời gian tới, xã Long Hẹ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan môi trường, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch. Khi tuyến cao tốc Điện Biên - Sơn La hoàn thành, Long Hẹ sẽ có thêm điều kiện kết nối giao thương, thu hút du khách và nhà đầu tư.

Công tác giảm nghèo thông tin đã giúp người dân vùng cao Long Hẹ tiếp cận tri thức, công nghệ, mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc nơi đây.