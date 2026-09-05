Ngày 5/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa phối hợp Công an xã Bình An xác minh, làm rõ vụ một phụ nữ trình báo bị kẻ lạ dùng dao kề cổ, cướp tài sản.

Trước đó, sáng 3/9, chị N.T.N.T. (21 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) đến Công an xã Bình An trình báo bị cướp khi đang điều khiển xe máy trên đường 3/2, thuộc địa bàn xã.

Theo trình báo, khi đi đến đoạn đường vắng, chị T. bị 2 thanh niên đi xe máy vượt lên chặn đầu. Người ngồi sau xuống xe, dùng dao kề vào cổ, đe dọa và buộc chị đưa tiền và toàn bộ số vàng đeo trên người.

Chị T. cho biết bị chiếm đoạt 800.000 đồng tiền mặt, 16 chiếc vòng vàng 18K, một nhẫn cưới, một dây chuyền, một chiếc lắc vàng 18K và xe máy. Tổng giá trị tài sản theo trình báo hơn 140 triệu đồng.

Chị T. đến công an trình báo bị cướp tài sản. Ảnh: Công an An Giang

Xác định vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, Phòng CSHS phối hợp Công an xã Bình An khẩn trương xác minh, truy tìm nghi phạm.

Tuy nhiên, qua trích xuất camera và kiểm tra khu vực, lực lượng công an xác định không xảy ra vụ cướp như trình báo. Lời khai của chị T. cũng bộc lộ nhiều điểm bất thường.

Trước những tài liệu, chứng cứ do công an đưa ra, chị T. thừa nhận đã dựng chuyện bị cướp.

Theo đó, sáng 3/9, chị T. mang toàn bộ số vòng vàng, xe máy đến một tiệm vàng bán được hơn 100 triệu đồng.

Nguyên nhân là do cuộc sống hôn nhân không hòa thuận, giận chồng nên chị T. có ý định rời quê vào Bình Dương làm việc.

Sau khi bán vàng và tài sản để lấy tiền làm vốn, chị T. lo gia đình phát hiện nên dựng chuyện bị cướp.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.