Ngày 3/8, Công an Tây Ninh cho biết, Công an xã Thạnh Lợi vừa tiến hành điều tra truy xét và bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Trung Tính (43 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản”. Nạn nhân là chị T.T.T.Ng. (45 tuổi, ngụ xã Long Cang, Tây Ninh).

Đối tượng Lê Trung Tính tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 8h sáng 25/7, chị Ng. đến Công an xã Thạnh Lợi trình báo về việc vừa bị cướp.

Theo lời nạn nhân, khoảng 3h40 cùng ngày, chị điều khiển xe máy Wave màu xanh trên đường tỉnh 830 (hướng từ xã Bến Lức đi xã Đức Hòa). Khi đến đoạn thuộc ấp Thạnh Bình (xã Thạnh Lợi), chị bất ngờ bị một gã đàn ông chạy xe máy áp sát, tạt đầu ép vào lề. Ngay sau đó, kẻ này đe dọa, khống chế lấy đi một điện thoại cùng ví tiền rồi rồ ga tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Thạnh Lợi phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương vào cuộc truy xét, bắt giữ Tính khi gã đang ẩn nấp tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan công an, Tính thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Gã khai do túng tiền tiêu xài nên chạy xe máy từ Vĩnh Long sang Tây Ninh "săn mồi". Phát hiện chị Ng. đi xe máy một mình giữa đêm vắng, Tính bám theo ép xe để đe dọa, cướp tài sản rồi tẩu thoát về hướng Đồng Tháp.