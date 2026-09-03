XEM CLIP (Nguồn: CACC)

Ngày 3/9, lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Lường Văn Tiến (SN 2000, trú tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Sau đó, Tiến được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 30/8, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhân viên siêu thị W. trên địa bàn phường bị đối tượng cầm dao khống chế, đe dọa cướp tiền.

Nghi phạm bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo trình báo, trước khi gây án, đối tượng đã hai lần đến siêu thị này. Lần đầu, đối tượng mua một chai sữa rồi rời đi. Sau đó, đối tượng quay lại mua một chiếc kem.

Khi nhân viên thu ngân vừa mở khay đựng tiền, đối tượng bất ngờ rút dao đe dọa, yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ “giết”.

Trước tình huống nguy hiểm, nhân viên thu ngân đóng khay đựng tiền, lùi vào góc nhà. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục nhảy qua quầy thu ngân, cầm dao uy hiếp.

Sau đó, do sợ bị phát hiện, đối tượng đã lấy chiếc điện thoại của nhân viên thu ngân, rời khỏi siêu thị và lên xe máy tẩu thoát.

Nhận định vụ việc nghiêm trọng, Công an phường Đại Mỗ đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, đề nghị phối hợp điều tra, truy bắt nghi phạm.

Lực lượng chức năng nhanh chóng chia thành nhiều mũi, rà soát camera, dựng lại hành trình di chuyển của đối tượng, xác định hướng bỏ trốn và nơi nghi phạm có thể ẩn náu.

Quá trình điều tra, công an phát hiện chiếc xe máy đối tượng sử dụng để gây án là tài sản trộm cắp. Đồng thời, công an xác định Lường Văn Tiến là nghi phạm gây ra vụ cướp tại siêu thị.

Theo công an cơ sở, Tiến là người nghiện ma túy, thường xuyên không về nhà mà lang thang tại Hà Nội, làm nghề thợ sơn tường để kiếm sống.

Chiều 1/9, lực lượng Công an TP Hà Nội bắt giữ Tiến tại tổ dân phố Đồng Quan, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.