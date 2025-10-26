Không gian trưng bày của tỉnh Lai Châu rộng 200 m², thiết kế 3 mặt mở, mang đậm sắc màu văn hóa Tây Bắc được chia thành 3 phân khu theo chủ đề: “Hương sắc vùng cao” - “Về miền đỗ quyên khoe sắc” - “Nông sản sạch - Dược liệu quý”, giúp du khách dễ theo dõi, doanh nghiệp dễ kết nối.

Gian trưng bày của Lai Châu do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Tư vấn, dịch vụ tài chính (Sở Tài chính) chủ trì thiết kế, thi công và vận hành, với sự phối hợp của Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân trong tỉnh.

Các sản phẩm tham gia Hội chợ Mùa thu 2025 của Lai Châu không chỉ đảm bảo chất lượng, an toàn, mà còn nổi bật bởi tính đặc sắc và giá trị khác biệt - đó là những nông sản sạch, dược liệu quý được nuôi trồng trên vùng đất khí hậu, thổ nhưỡng đặc biệt của miền Tây Bắc. Từ viên Hà thủ ô mật ong vừng, cà gai leo, viên tinh nghệ chè dây đến mật ong rừng, trà phun sương atiso, gạo séng cù, đương quy, tam thất… đều thể hiện rõ bản sắc, công sức và tâm huyết của người dân địa phương.

Sở Công Thương tỉnh mong muốn thông qua hội chợ lần này, những sản phẩm mang đậm nét đặc trưng của núi rừng Tây Bắc sẽ được quảng bá rộng rãi hơn, góp phần đưa thương hiệu nông sản sạch và dược liệu quý của Lai Châu vươn xa tới nhiều vùng miền trong cả nước.

Cùng với hoạt động trưng bày, tỉnh Lai Châu còn tham gia lễ khai mạc, lễ bế mạc, các hội nghị, diễn đàn và chương trình kết nối trong khuôn khổ hội chợ nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, quảng bá tiềm năng đầu tư và điểm đến du lịch.

Đây cũng là cơ hội để khẳng định thương hiệu địa phương, từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô, gia tăng giá trị nông sản, dược liệu, đồng thời, đưa hình ảnh Lai Châu, vùng đất tiềm năng, thân thiện đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách trong cả nước.

Yên Minh