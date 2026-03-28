Với tổng diện tích lên tới 600m², gian hàng của Austdoor (ADG) không chỉ gây ấn tượng mạnh về quy mô mà còn thể hiện rõ tầm vóc và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Việc tham gia sự kiện là một cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế tiên phong của ADG trong việc kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững và kết nối.

Gian hàng Austdoor tại triển lãm Vietbuild 2026 mang chủ đề: “ADG- Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh - thông minh - kết nối”. Gian hàng hội tụ đầy đủ 3 trụ cột kinh doanh chiến lược của doanh nghiệp, bao gồm:

● Industry & Materials: Sản xuất vật liệu & Giải pháp công nghiệp xanh

● Door & Home: Giải pháp cửa & Hoàn thiện nhà thông minh

● Green Energy: Giải pháp năng lượng tái tạo & Thiết bị năng lượng

Sự kết hợp của 3 trụ cột này đã tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp Green - Smart - Connected, được hiện thực hóa trực quan ngay tại không gian trưng bày.

Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm các giải pháp toàn diện từ vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, hệ cửa thông minh đến các thiết bị năng lượng tái tạo tiên tiến - tất cả trong một hành trình kết nối, hiện đại và đầy cảm hứng.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, gian hàng Austdoor còn là điểm đến sôi động với nhiều hoạt động tương tác, kết nối, góp phần mang lại trải nghiệm đa chiều cho khách tham quan, đối tác và nhà đầu tư.

Theo ghi nhận thực tế, mỗi ngày gian hàng đón hàng ngàn khách tham quan.

Tham quan, trải nghiệm gian hàng Austdoor tại Vietbuild 2026: Hall 7 - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội

Thời gian: 9h-17h các ngày 26/3 - 3/3/2026 Website: https://austdoorgroup.vn/ Hotline: 19006828

