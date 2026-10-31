Giáo hoàng Leo XIV đã trở thành vị giáo hoàng đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử tham gia bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử chính trị ở quốc gia nơi ông mang quốc tịch.

Theo Guardian, Giáo hoàng Leo XIV ngày 30/10 đã gửi phiếu bầu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, qua đó trở thành Giáo hoàng đương nhiệm đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử chính trị trong lịch sử.

"Giáo hoàng Leo XIV đã thực hiện quyền công dân của mình khi gửi lá phiếu qua đường bưu điện tại Chicago, bang Illinois. Đức Thánh Cha khẳng định niềm tin của ông vào quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia vào các tiến trình dân chủ", thông cáo của Vatican cho biết.

Tuy vậy, thông cáo của Vatican không tiết lộ Giáo hoàng đã bỏ phiếu cho ứng viên của đảng Dân chủ hay Cộng hòa.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: X/@Pontifex

Theo báo Chicago Sun-Times, Giáo hoàng đăng ký cử tri tại bang Illinois với tên khai sinh là Robert Francis Prevost và yêu cầu cấp phiếu bầu từ ngày 3/10. Trên thực tế, Giáo hoàng Leo XIV đã tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ trong những năm gần đây, đồng thời bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Liên quan đến tình hình bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đưa các cuộc vận động tranh cử tại Kansas và Iowa trở lại lịch trình vào ngày 1/11, dù trước đó đã hủy bỏ. Bên cạnh đó, ông Trump sẽ tham gia khoảng 20 sự kiện vận động tranh cử trực tuyến trước ngày 3/11.

Theo giới quan sát, việc chính quyền Tổng thống Trump có thể nối lại hoạt động quân sự chống lại Iran hay không phụ thuộc vào kết quả bầu cử giữa kỳ sắp tới. Trong trường hợp đảng Dân chủ giành được đa số ở Thượng viện hoặc Hạ viện Mỹ, ông Trump sẽ khó thực thi chương trình nghị sự của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.