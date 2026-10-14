Tổng thống Donald Trump cáo buộc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen cố tình đẩy giá dầu thế giới lên cao bằng cách tấn công Ảrập Xêút và khẳng định sẽ giải quyết vấn đề này sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Trump ngày 13/10 khẳng định ông sẽ "không bao giờ quên" việc lực lượng Houthi tấn công Ảrập Xêút, đồng thời úp mở khả năng nối lại hoạt động không kích ở Yemen sau một năm.

"Houthi đã im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài, nhưng giờ lại hoạt động trở lại, có lẽ là theo định hướng của Iran. Houthi đang hành xử rất tệ khi tấn công Ảrập Xêút và cố tình tìm cách đẩy giá dầu tăng cao. Tôi tưởng họ đã rút ra bài học từ một năm trước, khi chúng tôi ném bom họ dữ dội và ngừng tấn công theo đề nghị của chính họ", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ giải quyết vấn đề liên quan đến Houthi sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ tháng 11. "Ai đó nên giải thích với Houthi rằng tôi không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tôi đã thắng rồi. Tôi sẽ quay lại sau cuộc bầu cử và sẽ không bao giờ quên chuyện này", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông đã đề nghị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có những động thái hỗ trợ Ảrập Xêút để chống lại các cuộc tấn công của Houthi. "Tôi nghĩ Tổng thống Erdogan sẽ làm theo đề nghị của tôi", ông Trump nói.

Theo giới quan sát, việc chính quyền Tổng thống Trump có thể nối lại hoạt động không kích ở Trung Đông hay không phụ thuộc vào kết quả bầu cử giữa kỳ sắp tới. Trong trường hợp đảng Dân chủ giành được đa số ở Thượng viện hoặc Hạ viện Mỹ, ông Trump sẽ khó thực thi chương trình nghị sự của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.