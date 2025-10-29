Theo dữ liệu do nghị sĩ Jung Eul-ho, thành viên Ủy ban Giáo dục của Quốc hội Hàn Quốc, thu thập từ SNU, vị giáo sư thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên này bị nghi đã chiếm dụng 32,38 triệu won tiền công nghiên cứu của sinh viên trong vòng 5 năm qua. Số tiền này nằm trong ba dự án nghiên cứu được Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF) tài trợ.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2023, vị giáo sư bị cáo buộc đã yêu cầu các sinh viên rút tiền công nghiên cứu bằng tiền mặt rồi nộp lại cho một nhân viên hành chính, hoặc chuyển một phần tiền lương cho sinh viên khác.

Ngoài ra, giáo sư này còn bị nghi đã chỉ đạo sinh viên không đến phòng thí nghiệm trong các đợt kiểm tra hiện trường do Quỹ Nghiên cứu Quốc gia tiến hành. Đây được cho là hành vi cản trở quá trình điều tra.

Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Fanpage SNU

Theo Korea Joongang Daily, kết quả kiểm toán của Quỹ cũng cho thấy nghi ngờ vị giáo sư đã sử dụng sai 2,06 triệu won tiền công tác phí hội nghị và trả phí tư vấn cho một cá nhân không thuộc dự án.

Nghị sĩ Jung Eul-ho nhận định: “Việc biển thủ quỹ nghiên cứu dành cho sinh viên là hành vi phạm pháp rõ ràng, và việc tìm cách cản trở điều tra cho thấy sự thiếu chuẩn mực nghiêm trọng về đạo đức. Đại học Quốc gia Seoul cần tiến hành điều tra nội bộ theo quy định và có biện pháp kỷ luật thích đáng sau khi kết thúc điều tra của cảnh sát”.