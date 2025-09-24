Theo Đồn cảnh sát quận Jangan, thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi), hôm 23/9, vị giáo sư thuộc một trường đại học đã bị cảnh sát lập hồ sơ điều tra vì vi phạm Luật Cấm hối lộ và yêu cầu không chính đáng (Improper Solicitation and Graft Act).

Korea Joongang Daily cho biết, giáo sư này bị cáo buộc gợi ý ba người - gồm các sinh viên do ông trực tiếp hướng dẫn và một giảng viên cùng khoa - mỗi người phải bỏ ra vài triệu won để mua tranh do ông vẽ.

Những người tố cáo cho rằng ông đã lợi dụng quyền hạn trong việc xét cấp bằng và phân công giảng dạy để gây sức ép.

Cảnh sát cho biết đã bắt đầu điều tra từ đầu tháng 9 sau khi nhận tin báo. "Chúng tôi sẽ lấy lời khai của giáo sư và những người liên quan để làm rõ vụ việc”, một đại diện cảnh sát nói.

Luật Cấm hối lộ và yêu cầu không chính đáng được Hàn Quốc ban hành nhằm ngăn chặn nạn tham nhũng. Ảnh: Korea Herald

Luật Cấm hối lộ và yêu cầu không chính đáng được Hàn Quốc ban hành nhằm ngăn chặn nạn tham nhũng, đặc biệt trong các cơ quan công quyền và môi trường giáo dục. Luật này quy định chặt chẽ về việc nhận hoặc đưa tiền, quà, dịch vụ, áp trần 30.000 won cho bữa ăn, 50.000 won cho quà tặng và 100.000 won cho các khoản mừng hay chia buồn.

Mặc dù được đánh giá là giúp tăng sự minh bạch và hạn chế tham nhũng, luật cũng gây nhiều tranh luận vì ảnh hưởng đến tập quán tặng quà truyền thống và tạo ra không ít vướng mắc cho giới giảng viên, khi ranh giới giữa quà cảm ơn và “đòi hỏi không chính đáng” đôi khi rất mong manh.