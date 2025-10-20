Ở lễ kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, khán giả đã được gặp lại nhiều gương mặt từng là thí sinh của chương trình cách đây nhiều năm, thậm chí hơn 20 năm. Trong số này, có PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy, từng là thí sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2.

Chia sẻ tại chương trình, bà Thùy cho hay, lớn lên ở một vùng quê nghèo tại tỉnh Thái Nguyên, nên khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia như một mốc son vô cùng quan trọng với bản thân mình. “Bởi khi tôi dự thi Olympia như mở ra một thế giới khác. Đó là lần đầu tiên tôi được đến Thủ đô, được lên truyền hình và cái quan trọng hơn nữa là cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều bạn giỏi hơn mình”.

Dù chỉ đi được đến vòng thi tháng, song cô học trò ở Thái Nguyên khi đó cảm nhận rất nhiều người giỏi hơn mình.

“Xuất phát từ việc ngưỡng mộ các bạn và sau đó muốn mình được giỏi như các bạn, tôi bắt đầu nung nấu và nuôi dưỡng ước mơ, mong muốn đi ra khỏi lũy tre làng, để khám phá thế giới”, bà Thùy kể.

PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy từ một nữ sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2, hiện là phó giáo sư công tác tại Viện Nghiên cứu ung thư Knight của Đại học Y khoa và Khoa học Oregon, Mỹ. Ảnh cắt từ clip.

Sau quá trình nỗ lực học tập, PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu ung thư Knight của Đại học Y khoa và Khoa học Oregon, Mỹ.

Hướng nghiên cứu của bà hiện nay là chẩn đoán ung thư sớm thông qua xét nghiệm máu.

“Công nghệ chẩn đoán ung thư sớm nghiên cứu trong phòng lab của chúng tôi được hiểu một cách đơn giản như sau: Khối u sau quá trình sinh trưởng cần phải gửi ra những tín hiệu để giao tiếp, trao đổi với những tế bào ung thư khác và những cơ quan khác. Những tín hiệu đó được gửi vào trong máu. Cơ chế thứ hai là tế bào sinh trưởng thì cũng chết đi. Đặc điểm của khối u là tế bào sinh trưởng rất nhanh và vì vậy, tế bào cũng bị chết đi nữa. Cả 2 cơ chế đó đều gửi những vật chất di truyền hoặc những phương tiện để liên lạc. Hướng của chúng tôi là làm thế nào để tìm ra và giải mã tín hiệu mà khối u gửi đi đó và đo được nó một cách chính xác khi mà nồng độ của nó rất thấp ở trong máu. Về công nghệ nền, lab của tôi tiên phong về phân tích RNA. Công nghệ thứ hai mà phòng lab của tôi đã đăng ký bản quyền là khôi phục lại dữ liệu ghi trong ADN ở trong máu. Sau khi có công nghệ nền rồi, tôi sử dụng công nghệ nền đó để phát triển những phép xét nghiệm cụ thể. Lab của tôi đã phát triển được một vài phương pháp, quy trình cho một số loại ung thư, trong đó có loại rất khó như ung thư tụy", bà Thùy nói.

PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy tại phòng làm việc ở Viện Nghiên cứu ung thư Knight của Đại học Y khoa và Khoa học Oregon, Mỹ. Ảnh cắt từ clip của VTV.

Phát hiện của PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy được xếp vào 1 trong 10 nghiên cứu có tác động trong lĩnh vực Y sinh vào năm 2019, 2020.

Đến nay, công trình của PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy cùng các cộng sự đã giành được một số giải thưởng, ghi nhận ý tưởng giải quyết vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn.

“Bản thân tôi cũng như những nhà khoa học, các công ty công nghệ khác sẽ cùng đóng góp vào hướng đi xa hơn, để làm cho ung thư không phải là một loại bệnh đáng lo ngại như là “một án tử” hiện nay. Đó cũng là hy vọng tương lai cho y học của nhân loại”, PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy chia sẻ.