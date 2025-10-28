Trường không đồng thuận với nhiều nội dung trong biên bản, đề nghị được bổ sung

Ông Định Văn Đệ, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, đã có thông cáo về việc bị Sở GD-ĐT TPHCM kết luận thu sai 158 tỷ đồng học phí.

Sau khi nhận Thông báo 2361 của Sở GD-ĐT TPHCM, nhà trường đã phản hồi đến Giám đốc Sở và UBND TPHCM, đề nghị xem xét một số nội dung. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đã có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT làm việc lại với trường để có những nhận định, đánh giá đúng các nội dung và báo cáo UBND Thành phố xử lý.

Theo tường trình của trường, đoàn thanh tra của Sở GD-ĐT làm việc tại trường từ 22/4 đến 15/6.

Ngày 7/7, đoàn kiểm tra thông qua biên bản. Tuy nhiên, nhà trường không đồng thuận với nhiều nội dung, đề nghị được bổ sung giải trình và chỉ ký nhận theo yêu cầu của trưởng đoàn.

Đến ngày 16/9, nhà trường nhận Thông báo kết luận 2361, nhưng trong thời gian đó trường không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đoàn thanh tra cũng như bản dự thảo kết luận, không như những nội dung thống nhất, ghi nhận của trưởng đoàn kiểm tra tại cuộc họp ngày 7/7.

Một ngày sau, nhà trường gửi công văn đề nghị Sở xem xét lại một số nội dung trong Thông báo 2361. Trên cơ sở phản hồi của trường, UBND Thành phố đã có công văn về đề nghị của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM. Ảnh: Nhà trường

Ngày 29/9, Sở GD-ĐT tổ chức buổi làm việc, ghi nhận phản hồi của trường, đồng thời đề nghị nhà trường có văn bản chính thức để có cơ sở báo cáo Giám đốc Sở GD-ĐT và UBND Thành phố. Đến ngày 2/10, trường đã nộp báo cáo giải trình nhưng đến nay chưa nhận phản hồi từ Sở GD-ĐT.

Thực hư việc thu sai 158 tỷ học phí

Nhà trường cho biết, liên quan đến nội dung "tạm thu học phí hơn 158 tỷ đồng của 15.943 người học", kết luận của Sở nêu rõ: Từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM đã tạm thu học phí của 15.943 người học, với tổng số tiền là hơn 158 tỷ đồng; đã hoàn trả cho 13.921 người học, số tiền 137,6 tỷ đồng. Hiện còn chưa hoàn trả cho 2.022 người học, số tiền 20,4 tỷ đồng.

Phía nhà trường khẳng định, số liệu trong Thông báo 2361 là đúng tại thời điểm trước tháng 3/2025, nhưng cần làm rõ: Tổng số tiền tồn chưa hoàn trả 20,4 tỷ đồng bao gồm:

Tiền miễn giảm học phí (MGHP) khối cao đẳng (giảm 70% cho ngành nghề độc hại, nặng nhọc) là 19,2 tỷ đồng - chủ yếu là MGHP của năm học 2024-2025. Đến thời điểm 31/3/2025, năm học 2024-2025 chưa kết thúc, nên chưa thể chi trả cho sinh viên; số tiền này còn tồn tại Kho bạc. Đến học kỳ I năm học 2025-2026, nhà trường đã thu học phí và số còn lại sẽ chi trả cho sinh viên.

Đối với khối trung cấp T4 (học sinh tốt nghiệp THCS học lên trung cấp), số tiền MGHP còn tồn là 1,18 tỷ đồng/328 sinh viên. Lý do là sinh viên chưa cung cấp hoặc cung cấp sai số tài khoản ngân hàng, dù nhà trường đã nhiều lần thông báo nhắc nhở cung cấp.

Từ tháng 3/2025 đến 9/2025, nhà trường tiếp tục chi trả tiền MGHP cho sinh viên, chỉ còn 176 người học, với tổng số tiền 554,7 triệu đồng đang tiếp tục làm thủ tục chi trả.