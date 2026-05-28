Theo đó, GS.TS.DS Thái Khắc Minh – Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe – được vinh danh ở hai hạng mục: Giải thưởng Đóng góp Biên tập (Editorial Contribution Award 2026) và Giải thưởng Dịch vụ Tác giả (Author Service Award 2026).

Trong đó, Giải thưởng Đóng góp Biên tập ghi nhận những nỗ lực nổi bật trong công tác biên tập học thuật, bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính nghiêm ngặt và chuẩn mực của quy trình phản biện khoa học. Đồng thời, Giải thưởng Dịch vụ Tác giả tôn vinh sự tận tâm trong việc hỗ trợ tác giả, góp phần xây dựng môi trường xuất bản học thuật chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Đây được xem là sự ghi nhận quốc tế có ý nghĩa đối với những đóng góp bền bỉ của GS.TS.DS Thái Khắc Minh trong lĩnh vực biên tập học thuật, đồng thời phản ánh uy tín ngày càng được khẳng định của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Sức khỏe trên trường quốc tế.

GS.TS.DS Thái Khắc Minh – Trưởng khoa Khoa Dược, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe.

Hiện nay, GS.TS.DS Thái Khắc Minh đảm nhiệm vai trò Associate Editor của tạp chí Molecular Diversity – một tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc hệ thống Springer Nature, chuyên công bố các nghiên cứu trong lĩnh vực hóa dược, thiết kế thuốc, hóa tin sinh học, khám phá hợp chất có hoạt tính sinh học và các hướng tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu phát triển thuốc. Ở vị trí này, ông tích cực tham gia vào quá trình tuyển chọn, phản biện học thuật và nâng cao chất lượng công bố khoa học của tạp chí.

GS.TS.DS Thái Khắc Minh cũng là một trong những nhà khoa học đầu tiên trúng tuyển Chương trình thu hút, tuyển dụng 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc và chuyên gia đầu ngành giai đoạn 2024–2030 (VNU350) của Đại học Quốc gia TPHCM. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Công nghiệp Dược tại Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc) năm 2004 và Tiến sĩ ngành Dược tại Đại học Vienna (Áo) năm 2008. Quá trình học tập và nghiên cứu ở nước ngoài đã giúp ông sớm tiếp cận các hướng nghiên cứu tiên tiến của hóa dược hiện đại như thiết kế thuốc tính toán, dược tin học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám phá thuốc.

Trước khi công tác tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe với vai trò Trưởng khoa Dược và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe, ông có nhiều năm làm việc tại Trường Đại học Y Dược TPHCM. Đến nay, ông đã công bố 65 bài báo khoa học quốc tế, 120 bài báo khoa học trong nước và tham gia biên soạn nhiều đầu sách phục vụ đào tạo.

Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực hội nhập quốc tế của đội ngũ học thuật Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, đồng thời góp phần truyền cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ trên hành trình theo đuổi nghiên cứu chất lượng cao và đóng góp cho tri thức toàn cầu.