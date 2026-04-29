Dự án đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) là công trình trọng điểm, mang tính chiến lược trong cấu trúc không gian đô thị tương lai của TPHCM, vừa chính thức khởi công sáng 29/4.

Dài khoảng 6km và đi ngầm toàn bộ, tuyến metro này được xem là “mạch máu” kết nối lõi trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Xuất phát từ ga Bến Thành, tuyến đi dọc đường Hàm Nghi, sau đó vượt sông Sài Gòn ở độ sâu khoảng 41m. Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, ga Hàm Nghi được xây dựng sâu tới 33m, trở thành nhà ga ngầm sâu nhất TPHCM.

Phối cảnh tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi ngầm dưới đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Thaco

Sau khi băng qua lòng sông, tuyến tiến vào bán đảo Thủ Thiêm theo trục đại lộ Mai Chí Thọ, lần lượt đi qua các ga Tố Hữu, Cung Thiếu nhi, Bệnh viện Quốc tế và Bình Khánh.

Điểm cuối là ga Thủ Thiêm - đầu mối giao thông hiện đại, tích hợp trực tiếp với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt liên vùng kết nối sân bay quốc tế Long Thành.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO, đơn vị triển khai dự án - cho biết thách thức lớn nhất là điều kiện địa chất, thủy văn phức tạp cùng nền đất yếu tại khu vực Thủ Thiêm.

Để bảo đảm an toàn và kiểm soát độ biến dạng hầm TBM dưới ngưỡng 15mm, dự án áp dụng công nghệ cọc đất - xi măng trộn sâu (CDM) nhằm gia cố nền, tạo thành khối trụ cứng bao bọc toàn bộ hệ thống hầm và nhà ga.

Đáng chú ý, lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ khoan hầm cân bằng áp lực dung dịch (SPB-TBM) với hệ thống bùn tuần hoàn khép kín được sử dụng để thi công đoạn vượt sông Sài Gòn và đoạn đi qua Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, giúp bảo vệ tối đa các công trình hiện hữu phía trên.

Đồ họa tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) đi ngầm với 6 nhà ga. Ảnh: Thaco

Về công nghệ vận hành, tuyến metro áp dụng tiêu chuẩn tự động hóa hoàn toàn cao nhất thế giới (GoA4), tích hợp dữ liệu về Trung tâm điều hành tập trung (OCC).

Dự án cũng đánh dấu bước ngoặt của ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam khi THACO đầu tư Tổ hợp Công nghiệp đường sắt quy mô 320ha tại TPHCM nhằm nội địa hóa thiết bị đầu máy, toa xe.

Thông qua hợp tác với Hyundai Rotem (Hàn Quốc), các bộ linh kiện CKD và khung vỏ hợp kim nhôm sẽ được lắp ráp, sản xuất ngay trong nước. “Với cam kết quản lý minh bạch, tối ưu chi phí và ứng dụng công nghệ tiên tiến, dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghiệp cơ khí chế tạo đạt tầm khu vực”, Chủ tịch THACO khẳng định.

Đồ họa toàn tuyến metro số 2 từ Tham Lương tới sân bay Long Thành trong tương lai. Ảnh: Thaco

Sau khi hoàn thành, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ được hợp nhất với đoạn Bến Thành - Tham Lương, hình thành tuyến metro số 2 xuyên suốt từ Tây Bắc sang phía Đông TPHCM.

Đồng thời, việc kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt cao tốc Thủ Thiêm - Long Thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân di chuyển nhanh chóng từ trung tâm TPHCM đến Sân bay quốc tế Long Thành.