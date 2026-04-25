Ghi nhận của PV VietNamNet từ 7h sáng 25/4, khu vực phía Đông TPHCM xuất hiện diễn biến giao thông khá bất ngờ: khi “điểm nóng” nút giao An Phú thông thoáng, xe cộ lưu thông ổn định, áp lực lại dồn về đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tại đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú hướng về Vành đai 2), hàng nghìn ô tô, chủ yếu là xe cá nhân, xếp thành 3 hàng dài di chuyển chậm.

Dòng xe kéo dài rời TPHCM để hướng về phía biển Long Hải, Vũng Tàu hay Phan Thiết.

Các đó không xa, các tuyến huyết mạch của TPHCM như Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định xảy ra ùn ứ kéo dài. Hàng nghìn xe container xếp hàng dài nhích từng mét.

Nút giao Mỹ Thuỷ, cửa ngõ vào Cảng Cát Lái, dòng xe từ các hướng gồm Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định dồn về, ken cứng.

Đường Võ Chí Công hướng Khu công nghệ cao đi cầu Phú Mỹ, xe container chôn chân, xếp hàng la liệt.

Cùng thời điểm, tại cửa ngõ phía Tây, tình hình giao thông cũng không dễ dàng. Tuyến đường Lê Khả Phiêu (trước là Quốc lộ 1) hướng về các tỉnh miền Tây ghi nhận lượng xe máy và ô tô tăng đột biến.

Xe khách, xe tải và ô tô cá nhân chen chúc, di chuyển chậm. Do tâm lý tranh thủ đi sớm khi trời còn mát, nhiều người dân đi xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh, khiến mặt đường thêm quá tải.

Anh Thanh Bình (quê Tiền Giang) cho biết gia đình xuất phát từ 6h sáng để tránh kẹt xe khu vực miền Tây, nhưng đến vòng xoay An Lạc đã rơi vào cảnh đông nghẹt.

“May là xe vẫn nhích được, dù chậm nhưng đi chơi lễ nên mọi người cũng không quá căng thẳng”, anh Bình chia sẻ.

Tại các khu vực nút giao như cầu Bình Điền hay vòng xoay An Lạc, tốc độ di chuyển có lúc chỉ đạt dưới 20km/h.

Dù ùn ứ xảy ra ở cả hai cửa ngõ Đông – Tây, nhưng nhờ lực lượng CSGT chủ động phân luồng từ sớm, giao thông vẫn trong tầm kiểm soát, không xảy ra kẹt cứng kéo dài hay hỗn loạn.

Dự báo chiều nay, lưu lượng phương tiện tiếp tục ở mức cao; người dân cần chủ động lộ trình, giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trong điều kiện mật độ xe dày đặc.