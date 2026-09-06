Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận. Theo Zhengzai News, sự việc xảy ra tại một cuộc họp nội bộ do Phòng Giáo dục huyện Lôi Ba, tỉnh Tứ Xuyên tổ chức vào cuối tháng 8.

Trong phần khen thưởng và xử phạt, hơn 20 giáo viên tiểu học được yêu cầu lên sân khấu chụp ảnh tập thể. Phía sau họ là màn hình lớn hiển thị của học sinh trong bài kiểm tra gần nhất, với mức điểm dưới 30/100.

Trên màn hình, ngay phía sau các giáo viên, nổi bật hai chữ Hán “chi ru”, mang hàm ý "đáng xấu hổ", "nhục nhã".

Sau đó, một nhóm khác gồm 20 giáo viên THCS, có học sinh đạt điểm trung bình dưới 15/100, cũng được yêu cầu lên sân khấu chụp ảnh tập thể với hai chữ này phía sau.

Hàng chục giáo viên tại một huyện nghèo ở Trung Quốc bị bêu xấu trên sân khấu vì học sinh có điểm thi thấp. Ảnh: Weibo

Những bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Riêng trên một nền tảng mạng xã hội lớn, vụ việc giáo viên bị bêu xấu công khai đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem.

Một người khác bức xúc: “Tôi rất thất vọng khi đọc tin này. Lãnh đạo phòng giáo dục đang coi giáo viên như nô lệ sao?”.

Lôi Ba là một huyện vùng sâu của tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều gia đình tại đây có con em thuộc nhóm “những trẻ em bị bỏ lại”, khi cha mẹ phải đến các thành phố lớn làm việc để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Một giáo viên THCS tại Thượng Hải, đề nghị giấu tên, bày tỏ sự đồng cảm với các đồng nghiệp ở Lôi Ba và cho rằng việc giúp học sinh đạt điểm cao trong điều kiện khó khăn như vậy là một thách thức lớn.

“Cha mẹ các em không ở nhà nên không có ai giám sát việc học. Khi học sinh không chịu học, giáo viên cũng khó có biện pháp để chấn chỉnh. Vì vậy, các em thường không nghiêm túc trong học tập, dẫn đến điểm số rất thấp”, giáo viên này nói.

Truyền thông Trung Quốc cũng chỉ trích cách xử lý của chính quyền địa phương.

“Thay vì tìm ra những yếu tố cụ thể khiến thành tích học tập của học sinh thấp, chính quyền lại chỉ làm nhục giáo viên. Đây là cách quản lý thô bạo và cứng nhắc, không thể tạo động lực cho đội ngũ giáo viên. Thậm chí, nó còn khiến việc giữ chân giáo viên hiện có trở nên khó khăn hơn”, trang Guancha bình luận ngày 27/8.

Trước làn sóng phản ứng của dư luận, chính quyền huyện Lôi Ba đã lên tiếng xin lỗi vào ngày 28/8.

“Những gì chúng tôi thực hiện tại cuộc họp là hành động sai trái, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với giáo viên. Việc này đã gây tổn thương về mặt tâm lý cho những người liên quan”, chính quyền huyện cho biết.

“Chúng tôi vô cùng áy náy và đang nghiêm túc nhìn nhận sai lầm của mình”, cơ quan này nói thêm, đồng thời cho biết cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành.

Năm 2020, Trung Quốc đã ban hành kế hoạch cải cách đánh giá giáo dục trong thời đại mới, trong đó nêu rõ các trường học và cơ quan quản lý giáo dục không được lấy điểm số của học sinh làm tiêu chí duy nhất. Tuy nhiên, thực tế này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Những trường có học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quan trọng, như kỳ thi tuyển sinh THCS và kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao), vẫn được xã hội đánh giá cao. Hiệu trưởng các trường này cũng có nhiều cơ hội hơn để được thăng tiến trong hệ thống giáo dục.