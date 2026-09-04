Theo Bộ GD-ĐT, việc cắt giảm này nhằm giảm áp lực, thủ tục hành chính, dành thêm thời gian, nguồn lực cho dạy học và sinh hoạt chuyên môn, góp phần hạn chế bệnh thành tích.

Đối với học sinh

Bộ GD-ĐT yêu cầu không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi do cấp trên (cấp tỉnh, cấp quốc gia) tổ chức.

Kỳ thi học sinh giỏi do Sở GD-ĐT tổ chức phải bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng; không mở rộng đối tượng, quy mô, số vòng thi hoặc nội dung không cần thiết.

Các cuộc thi do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức phải thực sự cần thiết, có nội dung phù hợp với chương trình giáo dục, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện thực tế; không huy động kinh phí, không gây áp lực đối với học sinh và phụ huynh.

Các hoạt động giao lưu, sân chơi về tiếng Anh, STEM/STEAM, văn nghệ, thể thao, chuyển đổi số, AI... được tổ chức theo tinh thần vui chơi, tự nguyện, thiết thực; không biến thành kỳ thi hoặc dùng số lượng giải thưởng, thành tích để đánh giá chất lượng dạy học, thi đua.

Đối với giáo viên

Bộ GD-ĐT yêu cầu cắt giảm các cuộc thi, hội thi trùng lặp, không phục vụ trực tiếp hoạt động chuyên môn hoặc làm phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết. Chỉ tổ chức các cuộc thi theo quy định, có mục tiêu rõ ràng và thiết thực.

Không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích; trường hợp cần thiết tổ chức để phát hiện, lựa chọn giáo viên tham gia hội thi do cấp trên tổ chức thì thực hiện theo quy định, bảo đảm thiết thực, không phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết.

Ở bậc mầm non, không tổ chức các cuộc thi, hội thi, phong trào giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi; không dùng sản phẩm này làm căn cứ đánh giá, xếp loại, thi đua nếu không có quy định của cấp có thẩm quyền.

Thầy trò tại một trường THPT ở Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Hùng.

Yêu cầu cắt giảm hồ sơ, sổ sách, hội họp

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện hồ sơ, sổ sách theo quy định; không tự đặt thêm biểu mẫu, báo cáo, minh chứng nếu không có căn cứ pháp lý hoặc không thực sự cần thiết.

Những hồ sơ, sổ sách bất cập, trùng lặp được rà soát để đề xuất sửa đổi hoặc cắt giảm.

Bộ cũng yêu cầu không xây dựng báo cáo trung gian không cần thiết, không yêu cầu báo cáo lại những thông tin, số liệu đã có trên cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành, trừ trường hợp có yêu cầu theo quy định.

Các cuộc họp hành chính không cần thiết cần được rà soát, cắt giảm, ưu tiên thời gian cho dạy học và sinh hoạt chuyên môn.

Rà soát, cắt giảm các cuộc họp hành chính không cần thiết; ưu tiên thời gian cho hoạt động dạy học, giáo dục và sinh hoạt chuyên môn.

Trong năm học 2026-2027, triển khai hồ sơ số, sổ sách số theo lộ trình của Bộ GD-ĐT, từng bước thay thế hồ sơ giấy, không yêu cầu đồng thời hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có cùng nội dung, trừ trường hợp pháp luật quy định.