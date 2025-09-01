Trong những ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cảnh ùn tắc giao thông kéo dài, ô tô phải nhích từng mét suốt hàng giờ luôn là nỗi ám ảnh với người đi xe cá nhân. Kết thúc kỳ nghỉ, ai cũng mong hành trình trở lại thành phố được suôn sẻ, thông thoáng để bắt nhịp ngay với nhịp sống học tập và làm việc.

Cảnh ùn tắc nhiều giờ đồng hồ tại một cửa ngõ của TPHCM vào ngày 29/8 vừa qua. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dẫu vậy, trước tình hình ô tô xe máy ùn ùn đổ về thành phố cùng một thời điểm, cộng với thời tiết có mưa lớn, nhiều tuyến phố hạn chế phương tiện... có thể khiến hành trình trở lại thành phố của nhiều gia đình không may suôn sẻ.

Nếu không may trở thành nạn nhân của kẹt xe, điều quan trọng nhất là giữ cho mình sự bình tĩnh và thoải mái sau tay lái. Bởi lẽ, sự nóng vội, bức xúc hay mất tập trung chỉ khiến hành trình thêm mệt mỏi, chứ không thể làm con đường thông thoáng hơn.

Dưới đây là một số lời khuyên cho tài xế nếu không may gặp cảnh tắc đường khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ:

1. Đi đúng làn đường, phần đường

Một thói quen xấu thường gặp khi đường đông là kiểu lái xe “điền vào chỗ trống”. Nhiều tài xế vừa thấy làn bên cạnh có khoảng hở liền vội vàng chuyển sang, thậm chí tạt đầu xe phía sau với hy vọng “nhích” được nhanh hơn.

Thực tế, tắc đường vốn đã khó chịu, nhưng cách lái xe nóng vội như vậy chỉ khiến tình trạng ùn ứ thêm trầm trọng, thậm chí dễ dẫn đến những va chạm không đáng có.

Theo kinh nghiệm của nhiều tài xế lâu năm, khi gặp cảnh kẹt xe, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, đi đúng làn và chỉ nên chuyển hướng khi thật sự cần thiết. Sự kiên nhẫn và tuần tự của mỗi người mới chính là cách giúp giao thông bớt “nghẹt thở”.

2. Giữ khoảng cách an toàn, không phanh gấp

Khi xảy ra tắc đường, khoảng cách giữa các xe thường bị thu hẹp lại đáng kể. Trong khi đang di chuyển, xe phía trước có thể phanh gấp bất cứ lúc nào mà nếu không chú ý, bạn rất dễ đâm vào. Khi đó, lỗi sai hoàn toàn thuộc về bạn khi đã không giữ khoảng cách an toàn, đồng thời chiếc xe của bạn sẽ ít nhiều bị hư hỏng.

Cùng với việc giữ khoảng cách an toàn, bạn cũng nên hạn chế tối đa việc phanh gấp bởi nó làm tăng nguy cơ bị xe phía sau đâm phải. Và tất nhiên, nếu va chạm nghiêm trọng thì sẽ rất mất thời gian để giải quyết hậu quả, không những vậy còn khiến cả đoạn đường phía sau kẹt cứng hơn.

3. Không đi vào làn đường khẩn cấp

Thực tế, khi đường đông, không khó bắt gặp nhiều ô tô chạy vào làn khẩn cấp hoặc lấn sang phần đường dành cho xe máy, rồi lại tạt ra, gây nên hình ảnh rất thiếu văn minh, gây bức xúc với những tài xế khác.

Hành vi đi vào làn khẩn cấp không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ và đối mặt với mức xử phạt nặng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm với những phương tiện gặp sự cố đang phải dừng đỗ tại đây.

4. Liên tục kiểm tra nhiệt độ của động cơ

Ở trạng thái bình thường, kim nhiệt trên bảng đồng hồ luôn ở mức an toàn, nằm giữa vạch C (Cold) và H (Hot). Tuy nhiên, khi phải “bò” trên đường suốt thời gian dài, cộng thêm tình trạng nước làm mát bị rò rỉ, kim nhiệt có thể dần tiến về gần mức H. Lúc này, nếu không xử lý kịp thời, xe rất dễ bị bó máy, gây nguy hiểm cho người lái.

Thường xuyên theo dõi nhiệt độ động cơ để tránh quá nhiệt. Ảnh minh hoạ: Otohui

Ngay khi phát hiện kim nhiệt tăng bất thường, tài xế cần nhanh chóng tấp xe gọn vào lề đường an toàn, bật đèn cảnh báo, tắt máy và mở nắp ca-pô để động cơ hạ nhiệt.

Sau khoảng 10-20 phút, tùy tình trạng, bạn có thể bổ sung thêm nước làm mát hoặc tạm thời dùng nước lọc để tiếp tục hành trình, tuy nhiên vẫn thường xuyên theo dõi và có hướng xử lý phù hợp.

5. Tuân thủ theo phân luồng của CSGT

Vào những dịp cao điểm như lễ, Tết, lực lượng CSGT thường triển khai điều tiết và phân luồng từ xa tại các cửa ngõ thành phố nhằm giảm ùn tắc.

Khi có hướng dẫn hoặc khuyến cáo từ CSGT, mỗi tài xế nên tuyệt đối tuân thủ, bởi sự hợp tác này không chỉ giúp giao thông vận hành trật tự mà còn khiến hành trình của bạn thuận lợi, an toàn hơn.

Tài xế cần tuân thủ theo điều tiết của CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Bên cạnh những lưu ý trên, việc đảm bảo tình trạng kỹ thuật của xe trước mỗi chuyến đi luôn là yếu tố quan trọng mà tài xế không nên bỏ qua.

Các chuyên gia khuyến nghị, trước khi khởi hành, hãy dành chút thời gian kiểm tra kỹ các hạng mục như nước làm mát, lốp xe, phanh, hệ thống đèn, mức nhiên liệu (mức pin đối với xe điện)... để chắc chắn rằng “xế cưng” đang ở trong trạng thái tốt nhất.

Ngoài ra, nếu có thể, hãy lựa chọn thời điểm xuất phát hợp lý để tránh rơi vào giờ cao điểm. Tham khảo lịch cấm đường/hạn chế phương tiện (nếu có). Đồng thời, tài xế nên thường xuyên tham khảo, cập nhật từ các ứng dụng như Google Maps để chọn tuyến đường tối ưu, giúp hành trình thuận lợi và an toàn hơn.

Chúc các bạn lái xe an toàn, thuận lợi!

